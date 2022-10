BESTIVAL 2022 gaat ‘onder water’

Het was zaterdag in de PX alweer de dertiende editie van het BESTIVAL, oftewel het beste, sfeervolste, grootste, gezelligste en mooist aangeklede indoorfestival in de regio. Deze editie werd opgedragen aan de organisatoren van het eerste uur, Kevin Mühren en André ‘Dredje’ Koning. Na jarenlang de mooiste feestjes te hebben gebouwd, stoppen ze er namelijk mee. André: ,,Ik heb het erg druk met de zaak en verder wordt het tijd dat een jongere generatie het gaat overnemen.”

Door: Joop Gijzen

De eerste band die optrad was Lorem Ipsum (Michelle Tuijp, Peter Steur, Tim de Boer en William Mooijer (een van de grootste drumtalenten van Volendam). Ze speelden vooral eigen nummers, zoals ‘Ode To The Nor’, een mooie ode aan de sympathieke zanger Kees Nor. Ook liedjes als 'Rumours' (punknummer), ‘22’ (new wave nummer) en ‘Molly’ kwamen voorbij. De band speelde een prima, levendige set. Het is knap hoeveel eigen nummers ze in korte tijd al hebben geschreven. Hun EP is overigens nog steeds te koop.

Het thema van het Bestival was deze keer ‘Onder Water’. Wat een werk was er weer van gemaakt. De zaal zag er schitterend uit en was omgebouwd tot een kleurrijke zeebodem. Er waren aquaria, een anemonenbos, vissen, een kelpwoud, kunstwerken met onderzeese taferelen, haaien, een troon met een (manlijke) blauwe zeemeermin, twee schitterende kwallen (klasse dames), de Bulleman, een lichtgevende octopus, duikers, de VD 64, een schelp met een diamant, Flipper en zelfs de Yellow Submarine van The Beatles ontbrak niet.

Sprookjesachtige verlichting

Verder een sprookjesachtige verlichting – je waande je echt onder water – kunstwerken met onderzeese taferelen, overal zitjes en kraampjes en kunstgras op de ‘zeebodem’. Je kon het zo gek niet bedenken, of het was er. Dat allemaal dankzij de vrijwilligers Nienke Sier, Donna Schilder, Chantal Steur, Sandra Kwakman, Karin Schilder, Dennis Bond (de drijvende kracht achter de groep vrijwilligers), Hans Mooijer, Robbie de Witte, Nick Tol, Frank Veerman, Julian Kwakman en Brian Schilder. Er hingen in het hele gebouw ook ludieke reclames, zoals bijvoorbeeld van ‘Vishandel De Mazzel’: ‘Er makreelt niets aan onze zalm’ en van ‘Vishandel Floepie’: ‘Je bent zelf een vishandel’.

De tweede band die de festivalgangers mocht vermaken was Yellow: Jack Stroek, Ruud Nieuweboer, Wim Keijzer, Frans Keijzer, Bart Klomp en gast Laurens Tol. Ze brachten, luid meegezongen door het enthousiaste publiek, een ‘Tribute to Coldplay’ en speelden onder andere ‘Every Teardrop Is A Waterfall’, ‘Yellow’, ‘Clocks’ en ‘A Sky Full Of Stars’. Een prima set met een hoog meezinggehalte.

Op de eerste verdieping waren het de DJ’s Daniel & Julian Mühren en Alex Bond die zorgden voor een fijne ontspannen sfeer. Het werd boven steeds drukker en er werd volop gedanst. Beneden in de zaal kon je, via tientallen koptelefoons die aan het plafond hingen, ongestoord naar nummers luisteren die boven door de DJ’s werden gedraaid. Met recht dus een silent disco.

The Brand Needles (Nick Koning, nog een Nick Koning, Jaap Tol, Aron de Wit, Paul Smit en Cornel Sier) was de laatste band die het podium betrad. Ze speelden onder meer ‘The Changeling’ (The Doors) met een grote rol voor Cornel, ‘Runnin’ With The Devil’ (Van Halen)’, ‘Gimme Shelter’ en ‘Howlin’ For You’. Een ijzersterke set.

Verlegen meisje

Bij veel artiesten in Volendam is de podiumpresentatie vaak erg mager, om niet te zeggen slecht. Echter niet bij deze drie bandjes. Integendeel, spring-in-‘t-veld Michelle (waar is dat verlegen meisje gebleven), Jack Stroek en Nick Koning, gebruikten het hele podium. Ook aan de andere bandleden was te zien dat ze er veel plezier in hadden. Zo hoort het ook. Het publiek wil beleving zien, zeker bij een festival.

In het begin van de avond sprak André de hoop uit dat straks de jongere generatie het stokje gaat overnemen. Of dit echt gaat gebeuren, is echter de vraag. Hier en daar werd namelijk gefluisterd dat dit wel eens de laatste keer geweest zou kunnen zijn van het Bestival. Dennis Bond: ,,De organisatie van het Bestival is gigantisch veel werk. Vlak na de kermis zijn we al begonnen met de voorbereiding en afgelopen donderdag zijn we met vijftien vrijwilligers gestart met het aankleden van PX.”

Ga er maar eens aan staan. Je kunt wel een nieuw thema verzinnen, maar dan begint het werk eigenlijk pas. Ieder jaar wordt er weer een beroep gedaan op de creativiteit van de organisatie. Wat gaan we doen, wat gaan we maken, hoe gaan we het maken? Aan de ene kant dus jammer als dit de laatste keer is geweest, maar aan de andere kant ook wel begrijpelijk gezien het vele werk. Afwachten dus maar. Een compliment aan iedereen die aan het Bestival heeft meegewerkt, is hier zeker op z’n plaats. Zonder vrijwilligers zou er namelijk geen Bestival zijn. Mede door de aankleding werd het een avond waaraan erg veel mensen plezier beleefden.