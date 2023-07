Bezige bijen nestelen zich in speaker

In de vorige editie berichtten we over een bijzondere bijenmigratie op het Tuinvreugde complex. Dit keer was het weer raak. Martin Schilder werd opgepiept door Kees Smit 'de beste keus': een bijenzwerm had zich genesteld in een speaker op z'n achterstraat in de Dahliastraat. Martin en vader Peter Schilder 'Vik' aarzelden niet en waren snel ter plaatse om de zwerm te scheppen en te verwijderen. De volgende ochtend werd de zwerm overgedragen aan Anja Veerman-Nuijens.

Bijen komen massaal op de goede muziek van Kees Smit af en brengen nieuwe betekenis aan 'zoemende bas.

"In deze tijd van het jaar komt het bij schering en inslag voor dat bijenvolken op zoek gaan naar een nieuw onderkomen. Ze zoeken alleen niet altijd een even handige plek uit om neer te strijken’’, lacht hobby-imker Martin Schilder. De bijen zijn overgebracht naar een bijenkast met glasplaat erop op het complex van tuindersvereniging Tuinvreugde Volendam. ,,Het is fascinerend om te zien hoe actief ze aan het werk zijn. Door de glasplaat is het goed te zien hoe ze druk bezig met het bouwen van honingraatcellen in de ramen, die voorzien zijn van kunstraat’’, aldus Anja. De cellen fungeren als kraamkamers, waar de koningin haar eitjes legt. De eitjes ondergaan vervolgens verschillende fasen van ontwikkeling totdat ze volwassen bijen worden.

Naast de kraamkamers worden andere honingraten gebruikt om nectar op te slaan, terwijl weer anderen gevuld worden met stuifmeel. Op deze manier werken de bijen samen om hun taken uit te voeren en het bijenvolk te laten groeien. Het is een bijzondere gebeurtenis die de aandacht trekt van zowel imkers als nieuwsgierige toeschouwers. De bijen gedijen goed in hun nieuwe omgeving en het belooft een succesvol seizoen te worden voor deze bijzondere zwerm.

Open dag zondag 16 juli

Aanstaande zondag 16 juli is de jaarlijkse open dag bij de tuindersvereniging Tuinvreugde, een mooie gelegenheid om de bijentuin van Anja ook in het "echt" te zien. Loop eens langs gerust langs bij tuin 236 om iets meer over bijen te leren. Anja kan er veel over vertellen. Ook Klaas Koning, al veertig jaar imker op Tuinvreugde, kan heel veel over bijen vertellen en laten zien, Klaas is te vinden bij tuin 112-113.

Martin en Peter Schilder te midden van een bijenzwerm in de Dahliastraat.