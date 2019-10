Bezoek dit najaar vogelparadijs de Zeevang

Dat onze gemeente een toeristische trekpleister is, verbaast niemand meer. Bovendien blijkt dat steeds meer riviercruiseschepen onze regio aandoen wat nog meer dagjestoeristen in onze richting brengt. Maar ook het verblijfstoerisme zit in de lift; binnenkort wordt het duurzame vakantiepark op het Slobbeland afgeleverd. De toeristen komen naar Edam en Volendam om het authentieke Hollandgevoel even te beleven. Natuurlijk moeten wij er zelf ook nu en dan eens tussenuit. Vooral in het najaar, wanneer de natuur op zijn mooist is, kan een frisse wandeling of een fijne fietstocht ons even van de drukte verlossen. Gelukkig heeft onze gemeente niet enkel mooie stadjes, maar ook een prachtig gebied dat in de dertiende eeuw op de Zuiderzee gewonnen werd.



Zeldzame vogels spotten

Ten noorden van Edam en Purmerend heb je een uitmuntend stukje natuur, de moerassige polder Zeevang. Dit gebied biedt de rust die je zoekt, met zijn mooie sloten en kreekjes en bijhorende waterplanten. De polder heeft de Natura 2000 status omdat er negen belangrijke vogelsoorten, van ganzen en eenden tot steltlopers, worden aangetroffen. Onder meer de zeldzame kleine zwaan voelt zich er helemaal thuis. Vogels zijn er altijd in groten getale, maar juist in het najaar en de winter zijn er erg veel overwinterende vogels te vinden, perfect dus om ze te spotten. Gewoon even naar de polder afzakken zorgt voor een unieke belevenis.

Verblijf nog tot eind oktober in de Zeevangshoeve. De polder bezoeken kan gerust op een namiddag, maar je kunt er ook voor kiezen om er te kamperen. De polder is immers een prachtige camping rijk. De Zeevangshoeve is nog tot eind oktober geopend voor jouw camper of caravan.

In het najaar kunnen de omstandigheden op de weg immers verraderlijk zijn. De camping is de ideale uitvalsbasis om de omgeving met de fiets te verkennen, of om even naar het IJsselmeer te trekken. Daarnaast is er ook een veehouderij met koeien, kippen en hangbuikzwijntjes. De allerkleinsten kunnen daar in contact komen met het boerderijleven.

Bezoek het Fort bij Edam

Ook een ander soort activiteit kun je makkelijk vanuit de hoeve ondernemen. Onopvallend onder een heuvel in het polderlandschap verbergt zich het Fort bij Edam. Vroeg in de twingtigste eeuw werd dit militaire fort opgetrokken als deel van de Stelling van Amsterdam. Sinds 1996 is deze fortengordel beschermd door Unesco. Een bezoekje aan het fort biedt dan ook een inzicht in het militaire leven van rond de Eerste Wereldoorlog. In oktober is het fort elke woensdag open en op zondag 6 en 13 oktober.