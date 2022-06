Vacature

Bezorger van de krant in Volendam

Heb je wel eens gezocht naar een baan als maaltijdbezorger, pakketbezorger of koerier? Maar heb je meer affiniteit met het nieuws en wil je fit blijven? Word dan bezorger van de krant! Je ontvangt nu tijdelijk ook een startbonus van €1000,-!*. Bezorgdekrant is op zoek naar parttime krantenbezorgers die het bezorgteam komen versterken.

Als krantenbezorger in Volendam heb je vele voordelen: het is goed te combineren met school, ideaal als tweede baan, je blijft fit, je verdient lekker bij en je hebt genoeg vrije tijd voor sport en andere hobby’s! Daarnaast kan je direct aan de slag zonder ervaring.



Een krantenwijk; wat houdt het in

Als bezorger in Volendam haal je ‘s ochtends je kranten op bij het depot in jouw buurt. Je bezorgt meerdere dagbladen. Op het depot ontvang je tevens je ‘looplijst’. Hierop vind je de adressen van de abonnees in jouw bezorggebied. De krant bezorg je van maandag t/m vrijdag voor 07:00 uur ‘s ochtends en op zaterdag bezorg je de krant voor 08:00 uur ’s ochtends. Jij bezorgt de abonnees het nieuws van de dag!



Deze kwaliteiten heeft onze top bezorger:

Je houdt van lekker bewegen in de frisse buitenlucht;

Je houdt vooral van fijn werk dat lekker bijverdient!;

Je wordt blij van het bezorgen van het laatste nieuws;

Je bent verantwoordelijk en zelfstandig;

Je bent minimaal 15 jaar.

Wat wij jou bieden:

Verdiensten van €10,76 per uurswijk, ongeacht je leeftijd!;

Een startbonus van €1000,-*!;

Mogelijkheid om meerdere krantenwijken te bezorgen;

Doorgroeimogelijkheden;

Een gratis regenpak;

Een gratis krant naar keuze;

Toegang tot leuke (win)acties!

Aanmelden als bezorger van de krant?

Leuk! Solliciteer dan direct als krantenbezorger en ervaar de vrijheid en andere voordelen je als bezorger van de krant ervaart.

Ga naar: www.bezorgdekrant.nl/volendam en wie weet tot snel!



*informeer naar de voorwaarden