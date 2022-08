Bijzondere vondst op Galgenveld in Edam

Op zondagmorgen werd een opmerkelijk vondst gedaan bij het strandje op het Galgenveld in Edam. Het strandje langs de hoge dijk is mateloos populair onder fanatieke kitesurfers. En tijdens warme, zomerse dagen is het plekje uiterst geschikt voor badgasten om te recreëren.

Ook afgelopen zondag vonden veel mensen verkoeling aan de zee op het Galgenveld. Eén van de gasten was al vroeg in de morgen scherp van geest. Hij zag tijdens het uitlaten van zijn hond iets glinsteren in de drek nabij het water. Na enig spitwerk kwam een achttal Hindoestaanse beelden tevoorschijn.

De hamvraag luidt natuurlijk: Hoe komen ze op het Edamse Galgenveld terecht? Vanwege de spirituele aard van de beelden is de kans aannemelijk dat een aantal vrijdenkende geesten de beelden na een rokerige avond is vergeten mee te nemen. Maar zeker is het allerminst.