Bijzonder warme eerste editie van Herfst Café

Het Stolphoevekerkje was vrijdag omgetoverd tot een gezellige, welkome huiskamer. Kaarsen brandden in windlichten, kerstverlichting scheen zacht en bij de ingang heetten jongedames de gasten welkom met hete koffie en thee. Alle elementen waren aanwezig om er een fijn samenzijn te laten ontstaan. En dat was precies de insteek van het Herfst Café.

Door: Gina Schilder

Herfst Café werd voor het eerst georganiseerd voor iedereen die met een vorm van verlies te maken heeft, of heeft gehad. Het is een initiatief van Hans Luijendijk – als bedrijfscoach werkzaam bij Podobrace en maatschappelijk ondernemer – in samenwerking met Geer Schokker en mede mogelijk gemaakt door vader Rob Duin en zijn zoons. Joey Duin nam het welkomstwoord en lichtte toe waar Herfst Café zijn oorsprong vond. Hij benoemde het verborgen verdriet dat achter gesloten voordeuren woekert. Verdriet waar soms nooit meer over wordt gesproken. Uit schaamte, onmacht, onwetendheid of angst. Vooral in Volendam vinden mensen dat doodeng. Hoe mooi zou het zijn om gesprekken over verlies gelegenheid te bieden in de vorm van een gezellig, vrijblijvend samenzijn? Al was het alleen maar om mensen ervan bewust te maken: je bent niet alleen. Vanuit die gedachte ontstond Herfst Café. De opkomst in de Stolphoevekerk was goed. Een gemengd gezelschap van jong en oud, man en vrouw. Er waren drankjes, Niels Runderkamp serveerde overheerlijke hapjes en de 3JS speelden een paar schitterende nummers. Die raakten in de ziel. Tranen vloeiden, en iedereen begreep waarom.

Wie daar behoefte aan had, kon een praatje aanknopen met de andere gasten of een vrijblijvend consult aanvragen bij de aanwezige specialisten in rouw en verlies. Die liepen er ‘losjes’ in het rond. Voorzichtig werd door meerdere aanwezigen dankbaar gebruik gemaakt de kennis en ervaring van Debbie Winterberg (rouw- en verliescoach), Jim van der Weele (hypnotherapeut) en Mariëtte Kortekaas (coach met paarden). Het was een bijzonder liefdevolle avond, die bewees dat mensen wel degelijk behoefte hebben om te praten over verlies. De organisatie van de avond benadrukte uit te zien naar een vervolg in het nieuwe jaar.

Foto: Linda Buijs