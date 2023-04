Algemeen

Billy's Koningsspelen: Massale deelname uit 16 scholen De Koningsspelen zijn al enkele jaren een terugkerend evenement voor groepen 5 t/m 8, maar er is nu een pilot gestart om ook groepen 3 en 4 te betrekken. Zestien klassen hebben zich opgegeven voor deze pilot die gehouden wordt op de locatie Seinpaal/Waterdam. Het toevoegen van deze groepen heeft het evenement flink vergroot met maar liefst 1.400 deelnemende kinderen uit 64 klassen en zestien verschillende scholen! De organisatie is bijzonder trots op dit resultaat en is dankbaar voor de hulp van de ouders. Vanwege de groei van de gemeente zijn de Koningsspelen nu verspreid over vier locaties: Edam, Oosthuizen en Volendam. Ondanks enkele buitjes in de ochtend en een zwakke zon in de middag, was het evenement zeer geslaagd. |Doorsturen

