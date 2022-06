Kevin Plat en Jan Zwarthoed nemen hamer over van Ben Koning

BKB Bouw overgedragen aan ambitieuze ondernemers

BKB Bouw is een - door Ben Koning opgericht – timmer- en aannemingsbedrijf. Sinds 2008 verzorgt het Volendamse bedrijf volledige nieuwbouw, grootschalige renovaties, dakopbouwen en dakkappellen. BKB Bouw ontwikkelde zich in de tussentijd tot een gevestigde en vertrouwde naam. Sinds begin dit jaar is BKB Bouw volledig in handen van de nieuwe eigenaren Jan Zwarthoed (24) en Kevin Plat (23). De jonge ondernemers barsten van de energie en ambitie. ,,Het zou mooi zijn als wij bekend komen te staan als dé specialist in totaalverbouwingen en renovatie.”

Jan blikt terug op de weg naar het ondernemerschap: ,,Kevin en ik kennen elkaar van de opleiding tot allround timmerman. Daarna volgden we samen nog een aanvullende studie tot uitvoerder. Kevin was bij HSB Bouw aan de slag en ik werkte voor Van den Hogen. We gingen ieder ons eigen weg en werden - afzonderlijk van elkaar - ongeveer gelijktijdig ZZP’er. Dankzij Ben kwamen we samen met elkaar te werken. Al vrij snel vroeg hij ons om mede-eigenaar te worden en nu zijn we dus volledig eigenaar. Het moest blijkbaar zo zijn.” BKB Bouw is voornamelijk actief in Volendam en de directe omgeving. Daar hebben de jonge ondernemers de handen meer dan vol aan. ,,Het is gigantisch druk. Tijd om stil te staan bij wat er allemaal voorbij komt is er niet echt. Wel kijken we trots terug op ons project aan de Leliestraat 19 in Volendam. Die woning hebben we van onder naar boven gestript en volledig opnieuw ingericht. Nieuwe palen, fundering, dak, gevel, aanbouw, dakkappellen en alles aan de binnenkant. We hebben meerdere totaalverbouwingen gedaan, maar dit was de eerste die we écht volledig zelfstandig hebben gedaan. Van voorbereiding tot uitvoering. Het resultaat is fantastisch en voor ons een extra bevestiging dat we dit écht aankunnen.’’

‘Wij wisten altijd al dat we timmerman wilden worden’



De jonge ondernemers kijken vol zelfvertrouwen en ambitie naar de toekomst. Kevin: ,,We zijn nog jong, maar hebben inmiddels toch al redelijk wat ervaring opgebouwd. Ook zijn we nu gecertificeerd aannemer en in onze ogen zelfstandig in staat een compleet huis te bouwen. Niet iedereen kan ons dat nazeggen. Daarbij krijgen we veel complimenten over de heldere opbouw en goede uitstraling van onze offertes. In alles willen we professioneel zijn. Het zou mooi zijn als wij bekend gaan staan als dé specialist in totaalverbouwingen en renovatie. Wij regelen de gehele verbouwing en zelf heeft de klant nergens omkijken naar. Het is misschien een afgezaagde term, maar dat is écht volledige ontzorging!”

‘Tijd om stil te staan bij wat er allemaal voorbij komt is er niet echt’

De nieuwe steunpilaren van BKB weten wat ze kunnen en waar ze naartoe willen. ,,Door onze samenwerking met onderaannemers - zoals elektriciens en loodgieters - kunnen we al veel aan. Het lijkt ons mooi om uiteindelijk een sterke en vaste groep vakmensen om ons heen te verzamelen. We zijn nog jong en de juiste mensen moet op je pad komen. Vooralsnog doen we al het timmerwerk zelf. Soms horen we van nieuwe klanten, dat ze - na het zien van onze projecten - niet kunnen geloven dat we maar met z’n tweeën zijn.’

,,Ik wist eigenlijk altijd al dat ik timmerman wilde worden. Net zoals mijn vader”, zo besluit Kevin het gesprek. ,,De ene week maken we een fundering en de andere week zijn we weer aan het aftimmeren. Het is super gevarieerd werk. Het mooiste is als je het eindresultaat ziet. Waardering van je werk. Dat je elke dag met een voldaan gevoel ziet wat je gemaakt hebt!”

Ben Koning: ,,Kevin en Jan pakken het gewoon heel goed op”

Voor sommigen was Ben - zo leek het althans - vergroeid met ‘zijn’ BKB Bouw. Toch berust hij in de nieuwe koers van BKB Bouw. ,,In 2014 heb ik in mijn enthousiasme isolatiebedrijf BKS Spouwisolatie opgericht. Het combineren van BKB en BKS werd door de enorme vraag op energiezuinige maatregelen steeds complexer. Toen Jan en Kevin drie jaar geleden bij BKB Bouw kwamen zag ik al vrij snel in dat deze jongens wat in hun mars hadden. We hebben het toen zo geregeld dat ze mede-eigenaar werden mét de optie dat ze op lange termijn heel BKB over zouden kunnen nemen. Zo kon ik mijzelf meer gaan focussen op BKS Spouwisolatie. Dit was natuurlijk een mooie motivatie voor die jongens en voor mij een goeie oplossing om ze binnenboord te houden. Aangezien Jan en Kevin bezig waren met hun opleiding als aannemer was dit natuurlijk een mooie springplank en leerschool. Nu ze deze opleiding positief hebben afgerond kan ik met een gerust hart een stap terug doen. Aangezien we nog steeds onder één dak opereren ben ik nog iedere dag beschikbaar en zullen we van elkaar gebruik blijven maken.’’