Azzedine Sout schiet ploeg Berry Smit in blessuretijd naar overwinning

Bloedstollende ontknoping Zaterdag-1

,,Lekker, maat”, sloeg Stef Schokker bij de kleedkamer nog eens een arm om Azeddine Sout heen. De Edamse speler van de RKAV Volendam had even daarvoor de Zaterdag-1 in de extra tijd naar de 2-1 overwinning geschoten tegen Excelsior’31 en was bedolven onder de medespelers. Die goal zorgde er namelijk voor dat een concurrent in de degradatiestrijd werd verslagen en meer afstand (zes punten) werd genomen van de gevarenzone. Door Eddy Veerman

Deceptie bij Excelsior'31 en vreugde bij de Zaterdag-1 na de winnende goal in de slotfase. Foto Klaas Smit

,,Hij zei maandag al dat hij ‘m ging maken en doet het ook nog, wat een baas”, koesterde Stef Schokker de aanvalle,r die altijd dreigende acties in zijn mars heeft, maar zelden op doel schiet en dus ook nauwelijks scoort. ,,Ik wil de bal altijd afgeven, ook al heb ik een leeg doel voor me. Ik heb dat in me, ook al wil ik het niet. Ik heb veel gevoetbald op straat, vooral met oudere jongens, en dan deed ik dat ook altijd”, verontschuldigde Sout zich met een grote glimlach.

Halverwege de tweede helft viel er nog een grote downstemming over het hoofdveld van de RKAV, toen tegenstander Excelsior’31, dat duidelijk niet was gekomen om te voetballen, uit een counter op 0-1 kwam. Vrij snel werd het 1-1 voor Volendam, dat zich tot dan steeds stuk had gebeten op de muur die de ploeg uit Rijssen vormde. Joey Tol haalde uit na een afgeslagen corner en Perry Karregat zette onderweg zijn voet tegen de bal, die er bij de verste paal in zeilde. De bezoekers raakten bij counters nog de paal en de lat, wat de vreugde-explosie bij de thuisclub des te groter maakte toen Sout in de blessuretijd de 2-1 scoorde. ,,Er lag twintig man op me en ik kreeg geen lucht meer, maar dat maakte niet uit”, besloot de matchwinnaar.