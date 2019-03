De lente is begonnen en ook de zomertijd is ingevoerd. De lammetjes huppelen weer dartelend over de weilanden. In de parken en tuinen kan men weer kleur en fleur aanschouwen. Een mooi gezicht bij het begin van de lente zijn de roze en witte bloesems aan de bomen. Her en der kan men in de gemeente de prunussen, malussen en magnolia’s in bloei zien staan.