Boek “Oorgat. De bewoners en hun straat” gepresenteerd

Zondagmiddag vanaf 16.00 uur vond in het Strandbad Paviljoen een gezellig samenzijn plaats voor de bewoners van het Oorgat. Bijna alle bewoners waren op de uitnodiging afgekomen. Onder het genot van een hapje en drankje werd tijdens dit gezellig samenzijn het Oorgat-Bewonersboek gepresenteerd, getiteld: “Oorgat. De bewoners en hun straat”. De eerste exemplaren werden door Rolf Stam uitgereikt aan Marije Vleugel en Stella Blom, die sinds kort aan het Oorgat wonen. De Buurtvereniging Oorgat is ontstaan tijdens de festiviteiten rond “650 Jaar Stad Edam”.

Het heeft de contacten tussen de buren aan het Oorgat versterkt. Jaarlijks worden bijeenkomsten opgezet, zodat de buurtbewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan en ze zo ook weten wie er allemaal in hun straat wonen. Door Wil Spanjer en een team van Oorgat-bewoners is het boek in elkaar gezet met foto’s en teksten van alle bewoners van het Oorgat.