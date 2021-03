Boom op kuslus

Tijdens de voorjaarsstorm op donderdag hield de wind flink huis. Er kwamen meerdere meldingen binnen van stormschade. De meest opvallende was een grote boom in het Boelenspark nabij de Kennedyschool.

Een grote boom die naast de kuslus stond, waar normaal ouders de kinderen afzetten met de auto, was omgevallen.



Gelukkig was op het moment van vallen niemand aanwezig in een auto op de fiets of spelend en en bleef het alleen bij een omgevallen boom.