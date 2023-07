Algemeen

BOUNCE FESTIVAL trekt honderden bezoekers Dansschool Bounce by Lize trok afgelopen zondag 9 juli honderden toeschouwers met hun BOUNCE FESTIVAL in de Opperdam. Alle dansgroepen lieten onder het toeziend oog van het publiek hun danskunsten zien, waar ze de afgelopen zes maanden hard voor hebben getraind. Van peutertjes tot demoteams, iedereen presenteerde hun unieke dansmix aan familie en vrienden die speciaal kwamen kijken. Om de sfeer compleet te maken, was er voorafgaand aan de dansshow een uur lang vermaak met activiteiten zoals springkussens, een silent disco, een schminkkraam en diverse spellen, waaronder reuze twister en ballengooien. Er was ook merchandise verkrijgbaar bij het Bounce-kraampje. Bouncy de mascotte was erg populair en maakte het festival helemaal af. Het werd een bijzondere dag die we nog lang zullen herinneren. In het komende halfjaar wordt er weer geoefend met nieuwe dansjes voor de volgende show, zodat de kinderen ook volgend jaar weer trots hun danskunsten kunnen tonen aan familie en vrienden. Foto's: Klaas Hansen |Doorsturen

