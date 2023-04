Algemeen

Bourgondische taferelen in de Willem Woutersstraat Jeu De Boules wordt in de Willem Woutersstraat nogal serieus genomen sinds er afgelopen zomer een echte Jeu De Boule-baan is aangelegd. We lazen in augustus al over het 'eerste echte W. Woutersstraat Jeu De Boule-toernooi', waar enthousiast gestreden werd om de eretitel van beste gazonbowler van de buurt. Na een hoop gezelligheid en buurtvreugde was het aantreden van de winter dit jaar dan ook een harde pil om te slikken. Maar gelukkig is daar alweer de lente! En hoe deze zich laat zien in de Willem Woutersstraat is ongekend mooi door de prachtige in volle bloei staande bloesembomen. Sinds de zon z'n eerste steek gaf, zijn de trainingen direct hervat om heersende kampioenen Jan en Ben Moos van hun hoge troon te stoten. Buurtbewoner Annie Runderkamp wist dit prachtige idyllische moment vast te leggen. |Doorsturen

