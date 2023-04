Brasserie De Waegh: heerlijk eten en rijke historie

In een monumentaal pand, midden in het hart van Monnickendam, bevindt zich Brasserie De Waegh. Een prachtige plek ‘waar iedereen welkom is en we het nét even anders doen dan andere restaurants’, zo beschrijft mede-eigenaar Jens Bosman zijn etablissement. Samen met zijn broer Boy runt Jens het fraaie restaurant nabij de Monnickendamse haven.

,,Zie je een ansichtkaart van het mooie Monnickendam, dan staat De Waegh erop”, lacht Jens. ,,We zijn ontzettend trots dat we ons restaurant vanuit zo’n historierijk en statig pand mogen runnen.” Het weeghuis van origine stamt uit 1668 en werd opgetrokken uit de door een brand verwoeste restanten van het Waegh gebouw uit 1382. ,,Aan geschiedenis geen gebrek in ons restaurant. Overal waar je kijkt zie je historie. En dat erfgoed hebben we gecombineerd met moderne aspecten zoals bijvoorbeeld indrukwekkende raampartijen van de grond tot plafond.”

Volgens Jens zijn de gerechten die in de keuken van De Waegh worden bereid net even anders dan elders. ,,Lokaal, eerlijk en smaakvol in het seizoen, dat zijn voor ons de belangrijkste aspecten van een gerecht. We kiezen graag voor de niet voor de hand liggende ingrediënten en proberen zoveel mogelijk uit de regio te halen.” Ieder seizoen betekent een nieuw menu bij Brasserie De Waegh. ,,Met ingang van het nieuwe lentemenu hebben we weer heerlijke, leuke groentes tot onze beschikking. Dat zorgt voor nieuwe, overheerlijke gerechten. Ik adviseer iedereen dan ook van harte om het menu van de chef eens te proberen. Je kunt kiezen uit drie, vier of vijf gangen met eventueel een wijnarrangement. Het is een puur verrassingsmenu en we kunnen je garanderen dat iedere gang even verrassend als verrukkelijk zal zijn!”