Burgemeester bezoekt bruidspaar Joop & Corry de Haan

Het is 60 jaar geleden dat Joop de Haan (84) & Corry van Tiel(80) elkaar het ja-woord gaven.

Vier jaar eerder hadden zij elkaar leren kennen op een toneelavond in Neck. Joop zat op dat moment in militaire dienst en was gelegerd in Frankrijk en hij had een weekje verlof. Corry was met een vriendin uit Purmerend en het had die avond geijzeld, op de fiets terug werd gevaarlijk, vandaar werd besloten met z’n allen te blijven slapen in Purmerend. Toen was het aan en het is nooit meer uitgegaan.



Het diamanten bruidspaar heeft twee zoons en twee schoondochters, vier kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Zij wonen alweer bijna acht jaar in Volendam in de Wieringenlaan na 52 jaar in Kwadijk te hebben gewoond. Joop heeft zijn hele leven in Kwadijk gewoond en Corry kwam oorspronkelijk uit de Purmer.

Één zoon woont in Middenbeemster en de jongste heeft het huis in Kwadijk overgenomen, de leeftijd ging een woordje meespreken en Joop had wel genoeg gras gemaaid in zijn leven. Vorige week zaterdag is in klein gezelschap hun 60-jarig huwelijk gevierd bij Van der Valk in Hoorn