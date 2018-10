Burgemeester feliciteert vier gouden echtparen

Donderdagmorgen om 10.00 uur was er in “Het Wapen van Middelie” een feestelijke bijeenkomst. Burgemeester Lieke Sievers ontving er vier echtparen die in de afgelopen periode vijftig jaar getrouwd waren. Uit Volendam waren dat de echtparen Konter, Bond en Jonk en uit Kwadijk het gouden paar Waaksma. Bij de koffie werd een feestelijk opgemaakt taart geserveerd.