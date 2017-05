Burgemeester Lieke Sievers op stap met de BOA’s





Vrijdag liep burgemeester Lieke Sievers een ochtendje mee met de gemeentelijke handhavers. Deze dag droegen de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) voor het eerst hun nieuwe uniform met een internationale uitstraling.

De BOA’s uit Edam-Volendam dragen zo hetzelfde uniform dat door de meeste collega’s in het land gedragen wordt. Bij gelegenheid van deze nieuwe start deelden de BOA’s, samen met burgemeester Sievers, aan het winkelend publiek bij het Havenhof, verfrissende attenties uit.

In plaats van uitschrijven van bonnen, dat zij regelmatig doen bij overtredingen in de gemeente, werden nu zakjes pepermunt uitgedeeld. De BOA’s zien ook toe op milieuzaken, drank & horeca en verkeer.