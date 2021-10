‘Burgemeester van de Purmer’ Jos viert gouden huwelijk met zijn Coba

Op 19 oktober vierden Jos en Coba van Baar de gouden status van huwelijk. Omringd door vrienden en familie ontvingen Jos en Coba van Baar burgemeester Sievers om hun vijftigjarig huwelijksjubileum te vieren. ,,Toen Coba net vijftien was heb ik haar voor het eerst echt ontmoet”, lacht Jos.

,,Ik was zeventien. Samen waren we op een feestje, waar we gedanst hebben. Ik heb haar die dag naar huis gebracht en vanaf dat moment hadden we verkering. Dat ging af en aan tot we beseften dat we niet buiten elkaar om konden. Die levensles hebben we bezegeld met een zoon, Marco.”

,,Ik heb nogal veel te vertellen”, vervolgt Jos. ,,Zoveel, dat ik het maar ben gaan opschrijven. eindresultaat, mijn autobiografie, draag ik op aan mijn lieve kleinkinderen. Het boek blijft in de familie, met uitzondering van één exemplaar, dat gaat naar de burgemeester.”