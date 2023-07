Algemeen

Cafétent in Hoogstraat tijdens kermis Edam Tijdens de kermis van Edam zal eenmalig een zogenaamde cafétent zijn deuren openen. Op de plek waar voorheen Café de Boei gevestigd was zal de grond worden opgehoogd en geëgaliseerd om een geschikte vloer voor feestgedruis aan te kunnen brengen. Initiatiefnemers zijn de ondernemers achter De Prinsenbar en De Beurs in Edam. In samenspraak met de gemeente zijn zij tot de bijzondere locatie in de Hoogstraat gekomen. "De betreffende grond is aangekocht door HSB Bouw, waardoor het gebied hoe dan ook bouwrijp gemaakt moet worden. Dat verklaart waarom de gemeente welwillend is om op dusdanig korte termijn mee te werken", zegt een woordvoerder op het stadskantoor. De cafétent zal ruimte bieden aan 150 zitplaatsen en beschikt over twee tappunten. De toevoeging van de feesttent in het historisch centrum van Edam is een flinke opsteker voor de Edamse kermisvierder, maar er kan hoe dan ook slechts eenmalig gebruik gemaakt worden van de locatie. Hoe de invulling er volgend jaar uit zal zien is nog niet bekend.

