Calculator / Werkvoorbereider bij Karregat & Koning Afbouw BV

Karregat & Koning Afbouw BV is gespecialiseerd in het plaatsen van scheidingswanden van gipsblokken in de nieuwbouw- en renovatie. Ons allround- en ervaren team is in staat kleine- en zeer grootschalige projecten te realiseren. Onze kernwaarden zijn flexibiliteit en betrouwbaarheid. Wij staan voor korte lijnen en een nuchtere manier van zakendoen. Afspraak is altijd afspraak. Deze manier van werken zorgt ervoor dat onze opdrachtgevers nooit hoeven te twijfelen aan de kwaliteit van ons werk.