Algemeen

Camping ‘Zomerkriebels’: cultureel programma voor senioren Vorige week werd de binnentuin van het Kloosterhof omgebouwd tot een camping in jaren ’70 sfeer. Het initiatief genaamd ‘Zomerkriebels’ is onderdeel van het Oude Meesters programma: hét seniorenproject in de gemeente Edam-Volendam. Tuinkaboutertjes, vintage tentjes, tuinstoeltjes, jeu de boules-sets en slingers. De betrokkenen hebben tijd en moeite gestoken in het decor van camping Zomerkriebels. Nog voor het programma begon was de sfeer al uitstekend. Sijmen Tol droeg gedichten voor en Roy de Smet en Jacob D. Edward speelden een aantal liedjes voor de aanwezigen. Van de traditional ‘I’ll see you in my dreams’ tot een Nederlandse vertolking van een Joni Mitchell-nummer. Het repertoire werd aandachtig beluisterd door de Oude Meesters. Foto's: Babiche Tervoort |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.