Partner content

Caravan voor de deur, hoe lang mag dat eigenlijk?

De populariteit van caravans en campers stijgt. Op deze manier heb je als vakantieganger je eigen sanitaire voorzieningen bij je. Dat biedt vakantiemogelijkheden zonder corona-stress. De straten lijken er vol mee te staan, nu iedereen zijn vakantiehuis op wielen aan het klaarmaken is. Hoe lang met die caravan eigenlijk voor de deur staan?

De O My Bag tas mag voor de meeste mensen een aantal weken aan de kapstok. Zomervakantie is coming! Een groot aantal mensen blijft in eigen land, anderen kiezen toch voor het buitenland. Hoe het ook zij; de caravan en camper blijven populair en ze worden bij bosjes weer van stal gehaald.

In menige wijk of straat tref je ze dan ook voor de deur van woningen of op de oprit, want het ding moet schoon, gevuld, bekleed, opgefrist en ga zo maar door. Hoe lang mag zo’n caravan of camper eigenlijk voor die deur blijven staan?

Belangrijk: Algemeen Plaatselijke Verordening van jouw gemeente

Dat is zo gemakkelijk nog niet te beantwoorden, want het verschilt per gemeente. In de meeste gemeenten mag de camper of caravan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg (pleinen, plantsoenen, stoepen) blijven staan. Voor de zekerheid kun je maar het beste de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) erop naslaan. Verplaatsen heeft geen zin. Het blijft de openbare weg.

Vaak zie je ze toch langer staan. Een week voor de zomervakantie staan ze en masse in de straten. Ma is de camper aan het soppen, pa komt nog dagelijks thuis met zijn heren schoudertas vol dossiers. Die moeten nog af. Het laatste weekend wordt de koelkast gevuld met proviand en gaan de tassen naar binnen. Dan komen nog de kinderen met onder meer hun Zebra tas vol spelletjes.

Mag het dan wel op eigen oprit?

Overigens; ook al knijpen de buren een oogje toe, denk niet dat je niet beboet kunt worden. Negentig euro staat ervoor en als je die niet betaalt, zal je raar staan te kijken als jouw vakantiehuis op wielen wordt weggesleept.

Het beste lijkt dan nog het parkeren van je caravan of camper op je eigen oprit. Ook daar zijn de regels verschillend voor. Bij de ene gemeente kun je de camper rustig weken laten staan, bij de andere gemeente wordt dat niet toegestaan en moet deze uit het zicht. Check daarom goed de APV zodat je niet de portemonnee hoeft te trekken of erger nog, op een middag je camper mist.