Caravancentrum en Kampeershop Waterland verhuisd

Caravancentrum en Kampeershop Waterland is verhuisd van de Voltastraat naar een schitterend groot nieuw pand aan de Polderweg 18 (Baanstee-Noord) in Purmerend. Hier heeft men de beschikking over een nieuw onderkomen van liefst 7.500 m2 op een totaal oppervlak van 18.000 m2 eigen grond.

In juni vond de verhuizing plaats en nu is alles opgesteld. Van 10 t/m 20 oktober vinden er introductiedagen plaats en vele kortingsacties. Het bedrijf is alle dagen geopend van 10 tot 17 uur en vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

Er zijn spetterende openingskortingen en de bezoekers maken kans op het winnen van diverse kadobonnen, waaronder de hoofdprijs van 500 euro. De nieuwe modellen 2020 met caravans en campers van de topmerken Hobby en Fendt worden tijdens de introductiedagen gepresenteerd.