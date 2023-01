Carels Oliebollentoernooi 2023

In de eerste week van het nieuwe tennisjaar vond traditioneel van woensdag 4 januari tot en met vrijdag 6 januari Carels Oliebollentoernooi plaats. De Kerstvakantie werd zo afgesloten met misschien wel het leukste en gezelligste evenement van T.V. Dijkzicht.

En dit jaar voor de laatste keer onder de naam: Carels Oliebollentoernooi. Carel ging afgelopen jaar met pensioen, maar was gelukkig nog bereid om voor de laatste keer zijn overheerlijke oliebollen te bakken. En wat waren ze weer lekker. Een speciaal woord van dank aan Carel voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging en met name dit toernooi, dat niet voor niets jarenlang zijn naam droeg.

Het toernooi werd gestart in Glow-in-the-Darkstijl. De jeugdcommissie had wederom haar best gedaan om de banen 18-19-20 om te bouwen tot een waar glowspektakel. Onder begeleiding van hippe muziek, speelde iedereen minimaal één tenniswedstrijd in het donker, waarbij alleen de lijnen, de tennisbal en de tegenspelers te zien waren. Tennissen in het donker blijft een bijzondere gebeurtenis, aangezien het heel lastig is om diepte in te schatten en het zicht uiteraard wordt belemmerd. De sfeer in de hal was er echter niet minder om.

Alle deelnemers werden in poules ingedeeld en speelden over meerdere dagen meerdere wedstrijden in dubbelspelvorm, steeds in wisselende samenstelling, waarbij gestreden werd om de overwinningen.

De donderdag vond er een bingo plaats in de kantine van T.V. Dijkzicht. Bingomasters Kees Smit (beste Keus) en Timo Kras verzorgden een mooie avond, waarbij door de aanwezige deelnemers veel en vooral mooie prijzen waren te winnen. De kantine was dan ook goed gevuld. Op de vrijdagavond werd het toernooi gezamenlijk afgesloten bij Bowling de Zedde waarbij enorm is gelachen, lekker werd gebowld en gezamenlijk patat werd gegeten.

De kinderen hebben genoten. Het was een waardig einde van deze kerstvakantie en tegelijkertijd een superbegin van dit nieuwe tennisjaar.