Cedille Speelgoed: kleurrijk kinderparadijs in hartje Volendam

Kinderen én ouders dromen weg bij het tijdloze assortiment. Aan de Julianaweg zijn onlangs de deuren naar een waar speelgoedparadijs geopend. Het oogverblindende assortiment van Cedille Speelgoed bestaat uitsluitend uit authentieke en duurzame speelgoedartikelen van gerenommeerde merken uit onder meer Scandinavië, Engeland en Duitsland. In het uitgebreide aanbod zijn veel duurzame stoffen en tijdloze, houten producten te vinden. En áls er plastic is gebruikt, dan is het gerecycled. In de gloednieuwe winkel is voor jong en oud iets leuks te vinden voor ieder budget. Of je nu op zoek bent naar een uitdeelcadeautje, een verjaardagscadeau of iets daartussenin, de keuze is oneindig in de kleurrijke zaak.

Zes jaar terug nam Nikita Visser Cedille Speelgoed over op het Amsterdamse Gelderlandplein. Binnen de kortste keren wist de schitterende winkel de aandacht van veel Volendammers te trekken. ,,Opvallend was dat bijna ieder Volendams bezoekje gepaard ging met het verzoek om een winkel in het dorp te openen.” Volgens Nikita is de veelvoorkomende vraag een gevolg van het ontbreken van een dergelijk speelgoedassortiment in de regio Edam-Volendam. ,,Cedille Speelgoed beschikt over een uniek speelgoedassortiment. Ik ga geregeld naar speelgoedbeurzen en mooie speelgoedwinkels in het buitenland. Zo blijf ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bovendien helpt het me bij het vinden van inspiratie voor nieuwe ideeën, merken en leuke acties.”

‘Met de verjaardagsmand kies je altijd een cadeautje dat de jarige graag zou krijgen’

De bedrijvigheid en het enthousiasme om te ondernemen zitten bij Nikita in het bloed. ,,Ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn ouders wilden altijd graag dat ik zou gaan studeren, ik ben de Pabo gaan doen en heb vervolgens drie jaar voor de klas gestaan. Hoewel ik het hartstikke leuk vond, wilde ik tóch zelf ondernemen. Na te hebben nagedacht over iets waar ik bekwaam mee was, kwam ik al gauw uit op kinderen.” Rond dezelfde periode kwam er een speelgoedwinkel op het Gelderlandplein beschikbaar voor overname.



,,Ik heb de sprong in het diepe gewaagd en ben gelijk op het vliegtuig gestapt om een aantal speelgoedbeurzen in Europa bij te wonen.” Eenmaal terug op Hollandse bodem wist Nikita exact wat haar winkel moest gaan uitstralen. ,,Iedere dag is het een feestje bij Cedille Speelgoed. Naar mijn mening is dat een vereiste voor een speelgoedwinkel. Met diezelfde insteek heb ik onlangs ook het tweede filiaal in Volendam geopend.”

‘Speelgoed moet tegen een stootje kunnen, jaren meegaan en van generatie op generatie overgaan’

Cedille Speelgoed verkoopt geen plastic, massaproductie, fragiel speelgoed, maar staat voor speelgoed van hoogwaardige kwaliteit. ,,De schappen zijn gevuld met duurzaam speelgoed dat vooral bestaat uit hout, metaal en stof. En áls we plastic verkopen, dan is het 100% gerecycled plastic. Een voorbeeld daarvan is het kenmerkende speelgoed van Green Toys, deze producten zijn gemaakt van gerecyclede plastic melkflessen. Ze zien er echt fantastisch uit.” Het leeuwendeel van het speelgoed in de gloednieuwe winkel komt uit Scandinavië, Engeland, Duitsland en Frankrijk. ,,We verkopen veel merken die graag exclusief blijven. Zij kiezen er bewust voor om niet bij de grote concerns in de schappen te komen. Bij het samenstellen van het assortiment was het voor mij belangrijk dat er geen flutdingetjes tussenzaten waar één of twee keer mee gespeeld zou worden. Speelgoed moet tegen een stootje kunnen, jaren meegaan en van generatie op generatie overgaan.”



Ouders van jonge kinderen stappen even terug in de tijd als ze bij Cedille Speelgoed binnenkomen. ,,Veel ouders en grootouders herkennen bepaalde speelgoedmerken uit hun eigen jeugd. Neem bijvoorbeeld de authentieke treintjes van Brio die oneindig uit te breiden zijn. Bij veel opa’s en oma’s werden die houten treinrails en verschillende modellen treintjes gelijk uit de speelgoedkist getoverd als de kleinkinderen op bezoek kwamen. Hetzelfde geldt voor de metalen speelgoedautootjes van Siku. Alle kinderen in Nederland hebben eens in hun leven wel eens met de prachtige schaalmodelletjes van Siku gespeeld.



Bij Cedille Speelgoed hebben we ontzettend veel stoere Siku-autootjes, van tractors tot racewagentjes en alles daartussenin. Daarnaast bieden we uitgebreide keuze van befaamde merken als Corolle, Djeco, Grimms, Jellycat, Le Toy Van, Magna-Tiles, Maileg, Micro-Step, Steiff en zo zijn er nog wel wat merken die zowel kinderen als hun ouders en grootouders zullen aanspreken.”



Nikita heeft het tot de verbeelding sprekende aanbod van Cedille Speelgoed uiterst zorgvuldig bij elkaar gezocht. ,,We hebben voor ieder wat wils, en uiteraard geldt dat voor zowel jongens als meisjes.” Hoewel het assortiment te groot is om op te noemen, doet Nikita een poging het vrolijkmakende geheel samen te vatten. ,,We hebben educatief speelgoed, goocheldozen, auto’s, treinen, poppen, puzzels, knuffels, science-speelgoed, poppenhuizen, steps, verkleedkleding, constructiespeelgoed, knutseldozen en nog véél meer. Dat ruime aanbod heeft de mooie bijkomstigheid dat er voor ieder budget iets leuks te vinden is. Of je nu een kleinigheidje zoekt of iets groots, bij Cedille Speelgoed staat het juiste cadeau.”



Een geweldige succesformule die de nieuwe winkel in Volendam overneemt van Cedille Speelgoed Amsterdam is de zogenaamde verjaardagsmand. ,,In Amsterdam merkte ik dat ik op een gegeven moment het overzicht een beetje kwijt raakte. Mensen kwamen bijvoorbeeld binnen voor een cadeautje voor hun neefje en vroegen aan mij wat hij nog niet had. Omdat ik heel graag het beste advies geef vond ik het vervelend als ik mensen moest teleurstellen, maar het was niet realistisch om van ieder kind te onthouden wat hij of zij precies al had. Daarom bedacht ik de verjaardagsmand. Zo’n twee weken voor de verjaardag mag de gelukkige in onze winkel samen met papa en/of mama een mand vullen met speelgoed. Die mand wordt vervolgend apart gezet voor degenen die een cadeautje voor de jarige Job willen kopen. Je kiest dan dus altijd een cadeautje dat de jarige nog niet heeft en graag zou krijgen.”



Cedille Speelgoed is geen doorsnee speelgoedwinkel. ,,We bieden het complete plaatje. Een geweldige beleving in de winkel, mooie, authentieke en duurzame producten, deskundig advies en een flinke dosis liefde. We laten niets aan toeval over. Zelfs het cadeaupapier waarmee we het speelgoed inpakken past naadloos bij de sfeer van Cedille Speelgoed. We halen ontzettend veel voldoening uit het blij maken van kinderen en hun (groot)ouders. Ik zou iedereen graag uitnodigen eens binnen te stappen bij Cedille Speelgoed en het feestje zelf te ervaren.”

Ga voor meer informatie naar de website: www.cedille.nl of bezoek de winkel op Julianaweg 69 in Volendam.

Cedille Speelgoed is geopend op dinsdag tot en met vrijdag

van 9.30 – 17.30 uur en op zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.

Vacature

‘Cedille Speelgoed is op zoek naar een leuke zaterdagkracht die tevens in vakantietijd beschikbaar is om te werken. Neem voor meer informatie over de functie contact op!’