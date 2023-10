Check, koop en plak die rookmelder op!

Sinds 2022 is het wettelijk verplicht om rookmelders op elke verdieping in je huis te hebben. Peter Schuurmans, een ervaren brandweerman en expert in Brandveilig Leven, benadrukt het belang van rookmelders: "Bijna iedereen weet dat rookmelders levens kunnen redden. Gelukkig hebben steeds meer mensen ze geïnstalleerd, en dat vervult me met trots. In geval van brand heb je maar ongeveer drie minuten om veilig naar buiten te komen, en brand kan iedereen overkomen, ook jou. Het is eenvoudig om rookmelders te plaatsen, en als je dat nog niet hebt gedaan, is dit het juiste moment. Hiermee maak je je huis direct veiliger."