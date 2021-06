Checklist voor je sollicitatiebrief

Partner content

Een goede motivatiebrief kan natuurlijk niet zonder een cv. Schakel hiervoor de hulp in van een cv generator. Wat je met jouw sollicitatiebrief wilt bereiken is dat de werkgever overtuigd is van je toegevoegde waarde zodat jij een uitnodiging ontvangt voor een sollicitatiegesprek. Gebruik deze handige checklist om een onderscheidende en persoonlijke sollicitatiebrief te schrijven.

Solliciteer met een goed cv

Voordat je aan de sollicitatiebrief gaat werken, maak je eerst een cv. Heb je nog nooit een cv gemaakt of is je cv toe aan een opfrisbeurt? Zoek naar een geschikt voorbeeld cv en leg deze naast je huidige cv. Zo heb je een goed overzicht wat voor soort indeling je kunt gebruiken, welke koppen gebruikelijk zijn en welke informatie een werkgever graag per onderdeel wil zien.

Schrijven van de sollicitatiebrief

Er zijn een aantal onderdelen die altijd terugkomen op een goede sollicitatiebrief:

• een sterke en originele openingszin;

• antwoord op de vraag waarom je bij dit bedrijf wilt werken;

• jouw persoonlijke motivatie om op deze functie te solliciteren;

• antwoord op de vraag waarom de werkgever voor jou moet kiezen;

• en als laatste een positieve afsluiting van je brief.

Verzamel informatie

Gedegen onderzoek helpt je bij het schrijven van een goede brief. Met een algemene motivatie kom je niet ver. Gebruik dus nooit exact dezelfde brief voor meerdere sollicitaties. Een aantal tips:

• Duik in de vacaturetekst

• Bel de recruiter om je vragen te beantwoorden

• Zoek online naar informatie over het bedrijf

• Probeer altijd de persoon te achterhalen aan wie je je brief richt

Een flitsende eerste indruk

Met jouw openingszin kom je voor het eerst ‘binnen’ bij de recruiter. Het is dus essentieel dat deze zin goed in elkaar zit.

• Bedenk een sterke en to-the-point opening waarmee jouw sollicitatie opvalt. Jouw doel is om de aandacht van de lezer aan te wakkeren zodat je brief tot in detail wordt gelezen.

• Saaie zinnen als ‘Naar aanleiding van…’ kun je beter weglaten. Wees origineel en val op.

• Heb je de recruiter al aan de telefoon gehad? Vermeld dit dan in je openingszin.

• Laat altijd weten waarom jij deze motivatiebrief schrijft en verstuurt.

Geef antwoord op drie vragen

Na de openingszin is het zaak dat je antwoord geeft op een aantal belangrijke vragen. De werkgever leest namelijk graag waarom jij bij hem solliciteert en waarom jij past bij de bedrijfscultuur. Ga ook voor jezelf na wat de reden is dat je juist op deze vacature solliciteert. Wat zijn je drijfveren? Wat trekt je zo aan in de functie? Wees specifiek.

Daarnaast schrijf je ook op waarom het bedrijf voor jou moet kiezen. Wat neem je mee? Hoe draag jij bij aan de oplossing voor hun probleem?

Sluit je sollicitatiebrief positief af

Je brief begint met een goede openingszin en eindigt met een sterke afsluiting. Overtuig de lezer waarom jij de meest geschikte kandidaat bent, vraag of je jouw brief kunt toelichten in een gesprek en schrijf een creatieve afsluitende zin. Zo blijf je langer in gedachten en wie weet ga jij binnenkort op gesprek!