‘Communicatie, daar gaat het om’

College onderneemt actie na ‘onrust en bezorgdheid’ over gaswinning

moties in over de gaswinning in Middelie. Bij de een ging die motie vooral over het indienen van een zienswijze door het college, bij de ander over de communicatie hierover. Tijdens de bijeenkomst trokken beide fracties hun moties in. Dit omdat het college een uitgebreide zienswijze stuurde naar het Ministerie van Economische Zaken. En omdat de wethouder contact had gezocht met het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg (GDO).

Door: Laurens Tol

Wethouder Dirk Dijkshoorn reageerde in de raadszaal op de situatie. Allereerst toonde hij zich dankbaar voor de ingediende moties. Dijkshoorn: ,,Die hebben ons zeker geholpen. In het begin leek het prima te gaan met de communicatie. We hebben een voordracht gehad van de NAM in Beets, die ging goed. Zelf brachten wij ook een raadsbezoek aan de gasput, dat ging ook goed. Het ging mis toen het verhaal kwam in Noordbeemster, waar in een te kleine locatie, te veel verspreide informatie naar voren kwam. Dan zie je dat dingen niet meer bij elkaar passen.”

Na de ophef die ontstond, zocht Dijkshoorn onder meer contact het GDO. ,,Daarbij ging het over: communicatie, daar gaat het om. Wij gingen dus ook onze rol daarin pakken. Dat is een faciliterende rol en daar waar nodig zullen we die gaan vervullen om onze burgers zo goed mogelijk te informeren. Over hoe het proces loopt.”

"Het ging mis in Noordbeemster, waar in een kleine locatie verspreide informatie naar voren kwam"

In de ingediende zienswijze van het college wordt bijvoorbeeld aanbevolen om meer gegevens over trillingen in de documenten op te nemen, zodat een betere risico-inschatting kan worden gemaakt. Verder signaleert het lokale bestuur dat het onduidelijk is of het risicobeheersysteem bij bodemtrillingen van ‘voldoende kwaliteit is voor een veld dat valt in de seismische risicocategorie 2’.

Daarnaast roept het college het ministerie op om te onderbouwen waarom er geen ‘tiltmeters’ worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Hiertoe riepen bewoner-vertegenwoordigers op. Tenslotte stipte het de ‘onrust en bezorgdheid’ aan die ontstond door communicatie van het ministerie en de NAM. ‘Wij verzoeken u om middels een duidelijkere onderbouwing van uw besluit en betere communicatie het gesprek aan te blijven gaan met onze bewoners’, vermeldt de zienswijze.