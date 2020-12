Partner content

Cryptomunt Ripple (XRP) stijgt met meer dan 170% in een maand tijd

De laatste twee weken van november heeft de koers van cryptomunt Ripple (XRP) een sterke stijging meegemaakt. Hoewel de gehele cryptomarkt in een opwaartse trend zit, aangevoerd door de nog altijd dominante Bitcoin, steekt de stijging van de Ripple koers er met kop en schouders bovenuit. Op het moment van schrijven is de koers de afgelopen maand met meer dan 170 procent gestegen. Is die stijging alleen een gevolg van bewegingen op de handelsplatformen en mensen die plots Ripple kopen om maar niets te hoeven missen, of is er meer aan de hand?

Stijgende institutionele interesse in Ripple

Er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen dat er meer aan de hand is dan alleen de waan van de dag. De afgelopen maanden komen steeds meer nationale centrale banken en multinationale instituten als het International Monetary Fund (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) met berichten naar buiten dat er serieus gekeken wordt naar de invoering van digitale valuta.

Volgens het IMF zijn: “cryptovaluta mogelijk de volgende stap in de evolutie van geld”.

Het IMF legt verder uit: “Als we de risico’s kunnen aanpakken, kan deze nieuwe technologie de manier waarop we verkopen, kopen, sparen, investeren en onze rekeningen betalen compleet veranderen.”

Deze uitspraken werden recentelijk gevolgd door een oproep van de directeur van het IMF, Kristalina Georgieva. In een publieke boodschap riep ze de internationale gemeenschap op om de huidige wereldwijde gezondheidscrisis te gebruiken om een nieuw internationaal monetair systeem in het leven te roepen. Het komende jaar staan er inmiddels verschillende bijeenkomsten op de agenda om deze mogelijkheid te verkennen.

Een werkend product

Maar waarom zou Ripple hier dan meer van profiteren dan andere crypto’s? Het antwoord daarop is makkelijk te geven: omdat Ripple al jaren aan tafel zit met centrale banken en het IMF. Omdat zij een vergevorderd product hebben dat precies het probleem tackelt dat de centrale banken opgelost willen zien: snelle en veilige interbancaire en internationale transacties.

Ripple heeft al een werkend netwerk dat schaalbaar is en zijn efficiëntie en betrouwbaarheid al heeft bewezen bij tientallen internationale banken. Ze zijn officiële partners van precies die instituten die binnen nu en enkele jaren moeten beslissen over de toekomst van ons geld. Ripple zit op de eerste rang om hiervan te profiteren en slimme investeerders hebben dit gezien. Met deze kennis is het niet moeilijk om een grootse toekomst te voorspellen voor Ripple.