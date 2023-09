Culi Café vanaf november maandelijks Alzheimer Café

Morgen is het Wereld Alzheimer Dag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie en ook in Zaanstreek Waterland de krachten worden gebundeld. Gewoon boodschappen blijven doen, zingen in het koor, een terrasje pakken of samen uit eten gaan. Dat is voor veel mensen met dementie lang niet meer vanzelfsprekend omdat dementie nog zorgt voor veel (voor)oordelen en misverstanden.

Foto: Janita Sassan

Door: Eddy Veerman

Om hiervoor aandacht te vragen zullen een aantal restaurants en bakkerijen op Wereld Alzheimer Dag lekkere gebakjes, speciale gerechten of zelfs een speciaal menu in hun bedrijven aanbieden. Naast de deelname van Banketbakkerij Mastenbroek is er morgen in Grand café de Botterwerf en het Culi Café in Volendam een dagspecial te verkrijgen, waarvan 2,50 euro wordt gedoneerd aan de Stichting Alzheimer.

Het Culi Café De Ontmoeting wordt vanaf november tevens maandelijks omgedoopt tot Alzheimer Café. Jenny Kwakman legt het ontstaan daarvan uit: ,,Rosa Koning en ik zijn een jaar geleden voor het Culi Café begonnen met allerlei activiteiten die sociaal maatschappelijk gezind zijn. Enige tijd geleden werden we door Stichting Alzheimer benaderd of we iets samen zouden kunnen organiseren. De stichting probeert meer voet aan de grond te krijgen. In onze gemeente zijn er meerdere mensen die met Alzheimer te maken hebben, ook hun mantelzorgers. Vandaar het initiatief tot het Alzheimer Café, waar telkens een spreker aanwezig zal zijn om een thema uit te lichten.” Het eerste Alzheimer Café is op vrijdag 10 november om 14.00 uur, in samenwerking met de afdeling Zaanstreek Waterland van Alzheimer Nederland, het sociaal wijkteam Edam-Volendam en Home Instead. Mensen met een vorm van dementie en hun naasten – mantelzorgers - zijn welkom. Het Alzheimer Café vormt een ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie.