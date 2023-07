Algemeen

Dag basisschool... Het begin van de schoolvakantie was voor velen het einde van een bijzonder tijdperk van hun nog jonge leventje. Voor veel ouders, leerkrachten en ook voor de kinderen zelf was het donderdag en vrijdag even slikken. Ze zegden de basisschool vaarwel. De meiden uit groep 8 van 't Kofschip namen donderdagochtend niet alleen afscheid van juf Margriet. Ook de basisschool, met hun geliefde meester Marc, lieten ze achter zich. Binnengekomen aan de hand van papa en mama, zetten zij er als kleuters de eerste stapjes. Door de jaren heen werden veel herinneringen gemaakt, die – gelukkig voor nu en later – tegenwoordig allemaal vast worden gelegd door de telefoon. Na het kamp, de musicals en disco, fietsten of liepen de kids eind vorige week voor het laatst naar de plek die hen zoveel bracht. Veiligheid, onzekerheid, lol, verdriet, vallen en weer opstaan. De school en leerkrachten zorgden voor een deel van de opvoeding en de vorming. Nog één keer werd er geknuffeld, gedanst, samen gezongen en bij het afscheid door sommigen zelfs een traantje weggepinkt. Dag basisschool, hallo grote vakantie. Op weg naar een nieuwe fase in het leven. |Doorsturen

