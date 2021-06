De 3 meest gezochte eigenschappen om in de Sales aan de slag te gaan

Als je in Sales werkt ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van een bedrijf. Dat is een behoorlijk verantwoordelijkheid die op je schouders rust. Hoe beter jij je werk doet, hoe beter het met het bedrijf gaat. Maar wat maakt een goede Sales Medewerker nou eigenlijk goed? Welke kwaliteiten en persoonlijkheid moet je hebben om te slagen in Sales? Natuurlijk zijn er op verschillende niveaus binnen en bedrijf Salesmensen actief. Maar we kunnen grofweg stellen dat pro-activiteit, empathisch vermogen en resultaatgerichtheid hele belangrijke eigenschappen zijn voor een succesvolle Sales Medewerker. In dit artikel ontleden de specialisten van werkzoeken.nl deze 3 begrippen om meer inzicht te geven in de dingen die je kunt doen om te slagen in Sales.



Kom in actie

Kansen herkennen en daarop actie ondernemen, deze pro-activiteit onderscheidt de goede Sales Medewerker van de middelmatige. Om die eigenschap te voeden is het belangrijk dat je bewust bent van de situatie en de realisatie dat je daar zelf iets aan kunt doen. Jij handelt niet pas als er een duidelijke aanleiding voor is. Nee, jij weet wat je missie is en hebt al een stap in de juiste richting gezet voordat anderen dat doen. Op die manier heb je altijd een voorsprong.

Weet wat mensen beweegt

Weten wat je doelgroep bezighoudt en waar ze gevoelig voor zijn is een onmiskenbaar kenmerk voor een goede Sales Medewerker. Met empathisch vermogen lezen ze verbale en non-verbale signalen zodat zij zich kunnen inleven in een persoon. Vaak is empathisch vermogen iets wat in je zit, maar tot op zekere hoogte kun je het ook trainen. Om te beginnen is het belangrijk om je te verplaatsen in de situatie van je klant. Vaak hebben ze een uitdaging waar ze een oplossing voor zoeken, als jij ze die kunt bieden zit je goed. Het helpt als je de situatie van de klant kunt vergelijken met iets dat jezelf hebt meegemaakt.

Ga voor resultaat

Een Sales Medewerker is zo goed als de resultaten die hij of zij behaalt. Je bent geschikt voor Sales als je gelukkig wordt van successen. Als je een duidelijk target voor ogen hebt en alles uit de kast haalt om dit doel te bereiken. Daarbij is het belangrijk dat je vastberaden bent en ondernemerschap aan de dag legt. Echte Salestijgers zijn niet snel tevreden met iets dat ze hebben bereikt want het kan natuurlijk altijd beter.