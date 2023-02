De Aftrap met Guus Hiddink en Corina Dekker

Corina Dekker (39) is voormalig trainster van VV Alkmaar die uitkomen in de Eredivisie vrouwen competitie, zij werd opgevolgd door oud profvoetballer Mark de Vries. Vanaf mei dit jaar is Corina als enige vrouw ingedeeld voor het hoogste trainersdiploma die aan de UEFA Pro-cursus start. De andere deelnemers zijn onder andere Hedwiges Maduro, Michel Kreek, Tim Bakens, Robin van Persie en Sander Duits. Momenteel zijn er vier vrouwen met het hoogste diploma: Vera Pauw, Hesterine de Reus, Sarina Wiegman en Jesica Torny. Tegenwoordig is Dekker analist bij RKC Waalwijk, zij analyseert de komende tegenstanders van deze club.

