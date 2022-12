De Heilige Graal van… Jan Keizer

Naam: Jan Keizer

Leeftijd: 70

Bands: Sunny Exploo, The Cats, Next One, Fiesta, en een duo met Jaap ‘de Koster’ Schilder.

Maakt muziek sinds: Op mijn zevende werd ik door mijn vader op pianoles gezet. Daarna stapte ik over op het orgel. Accordeon spelen heb ik mezelf aangeleerd.

Hoeveel instrumenten heb je? Een piano, keyboard, gitaar en een accordeon.

Jans Heilige graal: Een Serenellini klavieraccordeon.

De Volendammer Flaco wordt hij door liefhebbers genoemd. Gewapend met zijn prachtige Serenellini accordeon is Jan Keizer een vaak en graag geziene muzikale verschijning. Op jonge leeftijd werd hij door zijn vader achter de piano gezet. Zo’n tien jaar later ruilde hij de piano in voor het orgel. Toch is de accordeon Jans favoriete instrument. ,,Accordeonspelen geeft me een soort muzikale vrijheid. Ik kan erop improviseren. Op de piano is dat vanwege mijn klassieke achtergrond – die puur geënt was op ‘nootjes-neuken’ - moeilijker”, zegt de toetsenist er zelf over. Klassiek, Jordanees, Italiaans of Tex-Mex, hij draait er zijn hand niet voor om. Jans klavieraccordeon is het perfecte instrument om die veelzijdigheid te benutten. ,,De meeste accordeons zijn drie-korig, maar de mijne is vier-korig. Dit instrument kan daardoor alles wat hij moet doen en meer. Veel meer. Hij is voor Tex-Mex gemaakt, de stijl waar ik me erg in thuis voel. Maar wil je een oud-Amsterdams setje spelen, dan kun je met een druk op de knop de kenmerkende countrysound veranderen in een warme, harmonieuze Jordaanklank. Met dat laatste trucje heb ik samen met zangeressen uit het koor menig bejaardentehuis aangedaan. Demente mensen die na tien minuten mee zaten te zingen alsof ze op een bruiloft zaten. Het is nog altijd een van de mooiste uitstapjes uit mijn muzikale carrière.”

,,Ik was op slag verliefd op deze accordeon”, zegt de nieuwe dirigent en organist van de Mariakerk. ,,Ik ben niet kitscherig aangelegd, maar het uiterlijk van het instrument trof me direct. Met zijn parelmoer toetsen, glimmende sierletters en zwarte pianolak afwerking, straalt de accordeon klasse uit. ‘Mag ik deze voor de gein eens horen?’, vroeg ik aan de verkoper in de speciaalzaak. Na de onnavolgbare sound gehoord te hebben was het plaatje compleet. Deze accordeon werd van mij. Ik wist op dat moment alleen nog niet dat het prijskaartje vier keer mijn budget was…” Jan heeft het geluk dat zijn vrouw achter zijn muzikale bevliegingen staat. ,,Gaar gaf me groot gelijk. Ze zag aan me dat dit hem moest worden.” Die dag ging Jans volledige vakantiegeld eraan. ,,En zelfs meer dan dat. Maar inmiddels geniet ik al zeker twintig jaar van dit instrument, dat bedrag heb ik er dus al honderd keer uitgehaald.” Jan heeft zijn heilige graal gevonden. ,,Dit is mijn absolute droominstrument. Beter dan dit kan niet. Nog iedere keer als ik hem om doe en begin te spelen denk ik bij mezelf: ‘wat heb je toch een ongelofelijk mooi geluid’.”