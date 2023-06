De Heilige Graal van… Jos de Boer

Naam: Jos de Boer

Leeftijd: 22

Bands: Sanne & de Manne en Sigh Hollwhoo.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn zestiende ben ik begonnen met muziek maken.

Hoeveel instrumenten heb je? Eén basgitaar.

Jos’ heilige graal: Een Squier Jazz Bass.

,,In de jaren ’80 speelde mijn vader basgitaar in verschillende punkbandjes. De bas die hij toen gebruikte staat nog steeds bij ons thuis. Gaandeweg heeft mijn broer dat instrument feitelijk toegeëigend”, zegt Jos de Boer lachend. ,,Hij speelde er zo veel op dat het uiteindelijk ‘zijn’ basgitaar werd. Op mijn zestiende begon bij mij de gedachte om basgitaar te leren spelen ook te dagen. Af en toe – op de schaarse momenten dat mijn broer zelf niet speelde – pakte ik die Precision Bass even uit het standaard. Maar hoewel ik het een cool instrument vind, past het niet bij mij. De hals is te dik, ik kan er niet lekker op spelen. Bovendien vind ik dat hij beperkt is met slechts één pick-up.” Op een oude akoestische gitaar leerde Jos zichzelf aan om basloopjes te spelen. ,,Ik kan je vertellen dat dat niet ideaal is. Helemaal niet op een gitaar van matige kwaliteit. Dat mijn broer op een gegeven moment een akoestische basgitaar kocht was ook voor mij een opsteker.”

Na het behalen van zijn propedeuse vond Jos de tijd rijp om zichzelf te belonen. ,,Niet alleen om dat feit te vieren, maar ook omdat ik een degelijk instrument wilde, kocht ik mijn eerste basgitaar. Ik ging op zoek naar een elektrische basgitaar met een smalle nek en meerdere opties qua sound. De Squier Jazz Bass bood de uitkomst. Fender is natuurlijk the real deal, maar dan hebben we het over een heel andere prijsklasse dan Squier, de budget versie. Na wat research ontdekte ik dat Squier juist een nieuwe serie gelanceerd had: de Classic Vibe Series. Het jaren ’70 model sprak mij het meeste aan. Die cleane uitstraling vind ik heel fraai. Bij het aanschaffen van het instrument had ik de gedachte om in de nabije toekomst een en ander aan te gaan passen aan het instrument. We zijn inmiddels ruim drie jaar verder en het is er nog niet van gekomen. Ik ben ontzettend tevreden over deze Jazz Bass. Het is een echt werkpaard. Mijn favoriete muziekstijl is soul - ik doe niets liever dan de ongeëvenaarde Motown-baspartijen spelen – en daar leent dit instrument zich perfect voor. Maar ook als ik de plectrum erbij pak om met Sigh Hollywhoo lekkere garagerock te spelen, komt hij tot zijn recht.” Ondanks dat Jos een tevreden man is met zijn Squier, sluit hij niet uit dat er in de toekomst een vintage Fender aan de muur hangt in zijn woonkamer. ,,Een Fender met een verhaal. Een basgitaar met gebruikerssporen, dat lijkt me wel écht heftig.”