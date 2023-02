De Heilige Graal van… Kevin de Boer

Naam: Kevin de Boer

Leeftijd: 32

Bands: No Further Details, Mother’s Milk, Yo Highness, Fleetwood Jack, Ontroerend Goed

Sinds wanneer maak je muziek? Op m’n vijftiende begon ik op de basgitaar.

Hoeveel instrumenten heb je? Drie basgitaren, een Telecaster, twee akoestische gitaren, een elektrisch drumstel en met alle instrumenten van m’n vrouw ‘Muziekjuf’ Linda erbij een lijst die niet binnen deze kaders past.

Kevins heilige graal: Fender Aerodyne Jazz Bass

,,’The wand chooses the wizard’, zeggen ze in de Harry Potter-wereld vaak. Datzelfde principe geldt voor veel basgitaristen tijdens de zoektocht naar hun heilige graal”, aldus Ontroerend Goed bassist Kevin de Boer. ,,Veel basgitaristen hebben kolenscheppen als handen. Ik niet. Ik heb redelijk kleine kantoorhandjes. Puur omdat mijn oom een basgitaar op zolder had staan werd ik door mijn vrienden gebombardeerd tot bassist. Een Riverhead Exceed. Op Google krijg je precies nul zoekresultaten als je dat instrument zoekt - bovendien mijn handjes zijn niet gemaakt om een wilde Precision Bass of StingRay te temmen – met de opmerkelijk dunne hals vond ik hem dus zeer prettig spelen.” Kevin leerde zelf basgitaar spelen op de geleende basgitaar van zijn ome Jan Stok. ,,Ik mocht de gitaar voor onbepaalde tijd in bruikleen nemen, maar wilde op den duur toch graag iets voor mezelf hebben. Mijn ouders boden de uitkomst: als ik mijn havo-diploma zou halen, dan mocht ik een basgitaar uitzoeken. Dat was een mooie deal natuurlijk. Én een diploma én een basgitaar.”

Met het diploma op zak werd de zoektocht naar een fraaie basgitaar mét dunne hals ingezet. ,,In de fysieke muziekwinkels kon ik geen geschikt exemplaar vinden. Online trof ik een futuristische, platinakleurige Fender Aerodyne. Enige probleem was dat hij in Japan stond.” Na veel contact over en weer met de verkoper ruim 9.000 kilometer verderop hakte de Volendammer de knoop door. ,,Ik besloot hem te kopen. Een actie met risico’s, maar het bleek een schot in de roos. Deze Fender heeft een heel kenmerkende sound. De lage noten zijn heel warm – zoals je van een goede basgitaar verlangt – maar daaroverheen zijn de hogere noten juist heel scherp. Dat heeft een effect alsof je twee instrumenten door elkaar hoort. Het maakt ook dat het instrument heel veelzijdig is wat muziekstijlen betreft. In de periode dat ik hem kocht maakte ik deel uit van de band Yo Highness. Ons repertoire bestond vooral uit alternatieve muziek van bands als Tame Impala, Foals en Muse. Die sfeer knalde mijn basgitaar moeiteloos uit de versterker. Maar tegenwoordig wordt er op zolder geoefend op nummers van Lenny Kuhr, Jan Smit en André Hazes. En ook dát gaat hem ongelofelijk goed af.”

Kevin erkent minder vaak te spelen dan hem lief is. ,,Samen met je vrouw in een band spelen is mooi en zelfs bijzonder, maar zodra er een kindje bij komt kijken kunnen je ambities in de ijskast. Dat is ook precies wat er gebeurd is met onze band Ontroerend Goed. We zijn voorlopig even in een winterslaap, maar zodra de agenda’s het weer toelaten ontwaken we. Want iedereen die het heeft meegemaakt kan het beamen: in een band spelen is té mooi om na te laten.”