De Heilige Graal van… Klaas Tuip

Naam: Klaas Tuip ‘Kap’

Leeftijd: 73

Bands: Progress, Jen Rog, Living Room Band, Filantropisch Orkest, Concert van de Eeuw, Doolin’ Dalton, El Canello, De Dekkerband en Cliff and the Shadows Tribute Band.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn zestiende begon ik met gitaarspelen. Mijn toenmalige collega Piet ‘van de Jozef’ had les van zijn neef Jaap ‘de Koster’. Ik vroeg Piet of hij mij de ‘grepen’ wilde leren, hij schreef er zes op papier voor me. De week erna vroeg ik of ik nog zo’n briefje met nieuwe grepen kon krijgen. Die waren er niet, zei Piet. Ze bleken er wél te zijn.

Hoeveel instrumenten heb je? Zeven gitaren.

Klaas’ heilige graal: Een Burns Bison uit 1964.

Op een najaarsmiddag in 1966, stapte Klaas Tuip op zijn brommer om samen met zijn bandmaat Peter Nanninga naar Amsterdam af te reizen. ,,We hadden allebei een Kreidler Florett, een iconische brommer uit dat tijdperk”, herinnert Klaas. De bestemming was Muller Music, een muziekinstrumentenwinkel gerund door Gerard ten Hoedt. Klaas, een gepassioneerd interieurbouwer en groot bewonderaar van The Shadows, had zijn zinnen gezet op een speciale gitaar, de Burns Bison. ,,Het instrument trok mijn aandacht door de prachtige handwerk details én omdat The Shadows erop speelden.” Hoewel de uitbater bekend stond om instrumenten op afbetaling mee te geven aan dorpsgenoten, kreeg Klaas onverwachts een ‘nee’ te horen. ,,’Geen denken aan, ik heb al te veel uitgeleend aan Volendam’, zei Gerard. Teleurgesteld als ik was nam ik nog even de tijd om de gitaar een laatste keer te bewonderen. ‘Als je hem echt zo graag wilt hebben, dan verkoop je die brommer toch”, stelde Gerard voor.”

,,We zaten een straat van de markt op het Waterlooplein af en ik was eerlijk gezegd al huiverig over die brommer. Een vriend van me was verongelukt bij een brommerongeluk, bovendien had mijn moeder er een hekel aan als ik op dat ding reed. Mijn vrienden en ik reden stuk voor stuk op opgevoerde racemonsters. Een lokale monteur zette er een vijl in en dan ging hij opeens 80. Iedere avond waren we bij de Noord te vinden om plat door de bocht te racen, hopend dat er geen tegenligger zou opduiken. ‘Zandvoorten’ noemden we het. Ik besloot dat mijn brommertijd tot een eind was gekomen en verkocht hem op de markt voor 500 gulden.” De winkeleigenaar bleek goed van vertrouwen. ,,500 gulden was een mooi begin, maar ik kwam 265 guldens tekort. Gelukkig stemde hij nu wel in met een afbetalingsregeling. Gewapend met mijn gedroomde gitaar stapte ik bij Peter achterop de brommer om terug naar Volendam te rijden.”

Klaas en zijn Burns Bison hebben samen veel meegemaakt. Van optredens in Paradiso tot studio-opnames met Specs Hildebrand and the Living Room Band, en van recente deelname aan een Shadows-coverband tot het spelen van Jan Akkerman solo’s met de gitaargod zelf als ritmegitarist. ,,Jan Akkerman speelde ooit mee met The Living Room Band”, herinnert Klaas zich als de dag van gisteren. ,,We maakten van de gelegenheid gebruik om zijn Hunters-hit ‘Russian Spy and I’ te spelen. Tijdens de repetities vroeg Jan of ik hem kon ondersteunen tijdens de solo. Dat waren nogal wat nootjes, met zijn tweeën zou het beter tot uiting komen. Toen het moment daar was, stond ik naast de grote Jan Akkerman op de bühne, klaar om zijn virtuoze solo in harmonie te spelen. Maar dan, vlak voordat de solo begon, zette Jan een stap naar achteren en gaf me een zetje in mijn rug. Hij wilde dat ík zijn wereldberoemde solo zou spelen. Dat was een onvergetelijk moment dat ik altijd zal koesteren.”