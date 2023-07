De Heilige Graal van… Simon Keizer

Naam: Simon Keizer

Leeftijd: 39

Bands: Nick & Simon.

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn twaalfde ben ik gestart met gitaarles. Uiteindelijk kwam ik bij Jaap de Witte terecht. Samen grossierden wij in om beurten afbellen. Dus, van de vier jaar gitaarles die ik van Jaap kreeg, zal netto misschien een half jaar overblijven.

Hoeveel instrumenten heb je? Een vleugel die als meubelstuk fungeert en zes gitaren.

Simons heilige graal: Een Taylor 812e.

Talloze hits kwamen van zijn hand, gouden platen sieren zijn muren, het podiumlicht verlichtte zijn aanwezigheid in elke Nederlandse muziektempel, en hij reisde de wereld over om documentaires te maken over zijn muzikale helden. Simon Keizer heeft als muzikant de absolute top bereikt. Wat echter opmerkelijk is, is dat de zanger, ondanks zijn indrukwekkende prestaties als artiest en liedjesschrijver, bedachtzaam twijfelt aan zijn muzikale capaciteiten: ,,Misschien klinkt het vreemd, maar ik beschouw mezelf niet als groot muzikaal talent”, biecht Simon op. ,,Ik beschouw mezelf eerder als iemand die muzikaal genoeg is om liedjes te kunnen schrijven en zingen.”

De zanger staat bekend om zijn moeiteloze afwisselen tussen leadzang en een tweede stem. ,,De theorie daarachter heb ik nooit eigen gemaakt”, vervolgt Simon met een glimlach. ,,Mijn vader zong altijd tweede stem. Hij heeft me daarin beïnvloed. Vroeger ging ik bij de radio zitten en zong ik harmonieën mee met de zangers op de radio. Pas toen ik zelf liedjes ging maken, ontdekte ik dat er ook theorie achter zat. Het voelt voor mij daarom ook niet als een prestatie, ik weet niet beter.”

Simon haalt zijn gitaar uit de koffer en begint te tokkelen. ,,In feite geldt hetzelfde voor mijn gitaarspel”, zegt hij. ,,Ik vertrouw volledig op gevoel en gehoor, en vind mezelf geen gitarist. Een instrument is voor mij slechts gereedschap om een liedje te creëren. Een warm gevoel bij een gitaar heb ik niet. Ik schrijf een tekst, bedenk een akkoordenschema, en vervolgens vergeet ik dat schema weer. Soms is dat wel jammer. Vorige maand was ik in het buitenland en raakte in gesprek met iemand. In de hoek stond een gitaar. Tijdens ons gesprek vertelde ik dat ik muzikant was. Ik kreeg de gitaar in mijn handen, en werd me gevraagd of ik wat van mijn eigen liedjes kon spelen. Dat kon ik niet.”

Tijdens zijn ‘Ik & Simon’ tour waagde de zanger de sprong in het diepe en besloot zichzelf op gitaar te begeleiden. ,,Voor die show besloot ik een nieuwe gitaar aan te schaffen, een tokkelgitaar met een warme klank. Het werd de Taylor 812e. Ik koester mooie herinneringen aan dit instrument. Het heeft me geholpen om de stap te zetten naar iets alleen durven doen. Bovendien voelde het live gitaarspelen voor publiek als een overwinning.”

Simon tokkelt verder op zijn gitaar, een glimlach verschijnt op zijn gezicht. ,,Het lijkt weer terug te komen”, zegt hij. ,,Van de week heb ik weer eens een liedje geschreven. De druk is eraf en ik kan voorzichtig weer genieten van het schrijven van muziek.” Zijn anderhalf jaar oude zoontje toont, jong als hij is, al interesse in gitaren. ,,Hij luistert en kijkt aandachtig wanneer ik op mijn gitaar speel. Zoiets moois zal ongetwijfeld bijdragen aan mijn heruitvonden geluk in muziek maken.”

Filosofisch sluit de zanger af: ,,Mijn conclusie na mijn carrière is dat ik ontzettend dankbaar ben dat ik dit avontuur mocht beleven, omdat ik nu weet dat het geluk niet daar te vinden is. Ik hoef niets meer te bereiken. Wat ik wél wil is het creatieve proces meer omarmen. En dat is precies wat ik nu doe: weer genieten van muziek.”