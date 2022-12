De Heilige Graal van… Thomas Tol

Naam: Thomas Tol

Leeftijd: 72

Bands: The Empty Hearts, BZN, Tol & Tol, BZN ’66.

Sinds wanneer maak je muziek? Ik was zeventien toen mijn vader een piano in huis haalde voor mijn zusje. Daar heb ik voor het eerst piano op gespeeld.

Hoeveel instrumenten heb je? Een vleugel, twee synthesizers en twee gitaren.

Thomas’ heilige graal: Een Yamaha Conservatory vleugel uit 1979.

,,Als we het over een heilige muzikale graal hebben, dan kies ik altijd voor het symfonieorkest in al zijn glorie”, zegt Thomas Tol. ,,Niets kan tippen aan de volledigheid en rijkheid van een symfonieorkest. Maar helaas heb ik hier in de kelder geen voltallig symfonieorkest staan, dus wijs ik voor deze rubriek naar mijn Yamaha Conservatory als heilige graal. Mijn vleugel komt op een waardige tweede plaats.” Thomas’ carrière behoeft inmiddels geen toelichting meer - de oeuvre-award in zijn studio spreekt boekdelen – maar toch is het muzikale succes allemaal ergens begonnen. ,,In de jaren ’60 kocht mijn vader een August Förster piano voor mijn zusje. Vanaf dat hij het huiskamertje binnen werd getild werd mijn aandacht naar dat imposante instrument getrokken. Ik ben erachter gaan zitten en ben er eigenlijk nooit meer achter vandaan gekomen. Treurig genoeg kwam mijn zusje op jonge leeftijd te overlijden. Daarna heb ik de piano overgenomen.”

In vogelvlucht neemt de componist zijn muzikale tijdlijn door: ,,Nou, dan kom je in BZN terecht. Ondertussen zit je op het conservatorium, dan komt het succes met de band en je moet stoppen met je studie.” In zijn tijd als conservatoriumstudent kwam Thomas dagelijks in aanraking met een Steinway & Sons vleugel. ,,Ik raakte verslingerd aan dat instrument. Het is een voorrecht om daar op te mogen spelen. Steinway is het beste van het beste, en dat vertaalt zich door naar het prijskaartje. Tel daarbij op dat ik ook een aanbouw nodig had om hem überhaupt kwijt te kunnen en je begrijpt waarom ik voor het wat meer betaalbare alternatief van Yamaha heb gekozen.” Hoewel de BZN-pianist droomde van een Steinway heeft hij geen moment spijt gehad van zijn aankoop. ,,Ik heb verscheidene keren gedacht: ‘nu ga ik die Steinway halen!’. Maar ik doe het niet. Ik heb een bijzondere band met mijn Yamaha. Als een solist op zijn favoriete instrument speelt, worden ze als het ware één. Je groeit als het ware naar elkaar toe. Die chemie zorgt voor de klank. Als je dat gevoel hebt krijgt een instrument sentimentele waarde. Je zet zo’n geweldige vleugel na al die jaren trouwe dienst niet zomaar even aan de kant.”

Thomas’ vleugel is jarenlang het middelpunt van zijn woning geweest. ,,Hij stond prachtig in de hoek van onze vorige woonkamer. Als we een feestje hadden eindigden we vaak rond de vleugel. ‘Speel even wat’, je kent het wel. Wat nog leuker was waren de feestdagen met de kinderen. Kerstliedjes zingen met het hele gezin rond de vleugel. Dat zijn herinneringen die je altijd bij zullen blijven.” Maar Thomas’ heilige graal heeft zich niet alleen bewezen als degelijk instrument voor feestjes en familieaangelegenheden, de vleugel heeft een substantiële bijdrage geleverd bij de totstandkoming van verscheidene grote BZN en Jan Smit hits. Thomas lacht: ,,Het is een veelzijdig instrument gebleken.”