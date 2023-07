Supportersvereniging in aantocht

‘De Hekside’: Sfeermakers met toekomstperspectief

‘De Hekside’ - een naam die geassocieerd wordt met zowel geweldige sfeeracties als met bezorgdheid om jeugd. Het legertje supporters op de Hekside-tribune heeft zich onmisbaar gemaakt in het Kras Stadion, maar tegelijkertijd gaan er geluiden over de jongste leden die mogelijk verleid worden tot het gebruik van drank en drugs. In een poging structuur aan te brengen, meer zicht te krijgen op de supporterskern, én de sfeer in het stadion nog verder te versterken, wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een officiële supportersvereniging. Een veelbelovende stap naar een veilige en sfeervolle toekomst voor De Hekside en zijn leden.

Door: Kevin Mooijer

,,In de tijd dat er maximaal 500 man in het stadion zat met een thuiswedstrijd werd de basis voor De Hekside onbewust gevormd”, zegt Henk de Boer met een lach op zijn gezicht. ,,FC Volendam stond zestiende in de Eerste divisie en wij hingen met een man of vijftien, klagend over het hek van de Jaap Jonk-tribune, naar de wedstijd te turen. Maar toen kwam Wim Jonk...” En samen met de gedroomde trainer kwamen de langverwachte successen voor FC Volendam. ,,De club werd weer populair. Mensen wisten de weg naar het Kras Stadion weer te vinden. De vijftien man langs het hek werden er dertig, en dertig werden er tachtig. Op een gegeven moment werd er zelfs een beetje gezongen in het stadion. En er viel ook wat te zingen: we wonnen eindelijk weer wedstrijden.” De groeiende supportersschare maakte dat de Hekside het levenslicht zag. De club promoveerde, vriendengroepen sloten zich aan, en de Jaap Jonk-tribune vulde zich met honderden enthousiaste supporters. ,,Opeens kwamen er prachtige spandoeken tevoorschijn tijdens thuiswedstrijden. Een groep jonge, creatieve supporters die zichzelf de ‘Ultra’s Volendam’ noemen zijn verantwoordelijk voor die sfeeracties.” De Hekside-boys kregen voet aan de grond, maar al snel werd de behoefte aan structuur duidelijk.

Behoefte aan structuur

De supportersschare werd zo groot, dat de behoefte aan structuur ontstond. ,,De club liet weten dat het moeilijk communiceren was met De Hekside. We hadden namelijk geen organisatie en geen vaste contactpersonen. Zelf merkten we afgelopen seizoen ook dat het oprichten van een officiële supportersvereniging de nodige voordelen met zich mee zou brengen. Praktische voordelen kunnen zijn: een duidelijke rolverdeling, een stoel aan de FC-tafel, het invoeren van een bescheiden lidmaatschap bijdrage waarvan sfeeracties kunnen worden organiseren, een zakelijke rekening en meer overzicht en controle over de supporters.”

Henk de Boer en de andere Hekside-originals besloten gehoor te geven aan de oproep vanuit hun club en vormden het inmiddels opgerichte bestuur: ,,Het project staat nog in de kinderschoenen. Bij de start van komend seizoen zal de supportersvereniging nog niet actief zijn, we mikken op de winterstop van dit jaar.”

Toezicht

Afgelopen seizoen heeft De Hekside bewezen een grote aantrekkingskracht op jonge voetbalfans te hebben. ,,We vinden het fantastisch om te zien dat de jeugd in Hekside-hoodies door het dorp loopt”, zegt Henk met gepaste trots. ,,Dat beeld doet ons ook beseffen dat de oudere leden een voorbeeldfunctie hebben. Met de supportersvereniging zetten we vol in op meer toezicht om vechtpartijen, vandalisme en drank- en drugsmisbruik te voorkomen. Om een voorbeeld te schetsen: met een ledenbestand weten we precies wie er bij uitwedstrijden in welke bus stapt. Besluit iemand er een potje van te maken en de bus te slopen, dan zal hij de consequenties daarvan dus onder ogen komen. Anoniem de boel verstieren voor medesupporters behoort straks tot het verleden.”

Clubhuis

Het bestuur van de supportersvereniging bespreekt momenteel met de club welke voordelen en activiteiten zij de leden kunnen bieden. Plannen voor een jaarlijks straatvoetbaltoernooi liggen op tafel, evenals voorrang op wedstrijdkaarten en zelfs de oprichting van een eigen honk. ,,Een clubhuis waar de jongens een potje kunnen biljartje, een biertje kunnen drinken en een wedstrijdje op tv kunnen kijken. De contactpersonen bij de club staan welwillend tegenover deze ideeën, we hebben goede hoop dat onze Hekside-dromen uit gaan komen.”

Een belangrijke stap naar meer slagkracht is de verhuizing van De Hekside naar de Pé Mühren-tribune, achter het doel. ,,Op die plek kunnen we nog meer sfeer in het stadion brengen”, garandeert Henk. ,,Bij iedere grote club staat de harde kern achter het doel, daar komt de sfeer vandaan, daar wordt het feest gevierd. Dat gaat nu in Volendam ook gebeuren. De Hekside gaat uitpakken komend seizoen. FC Volendam wordt niet alleen qua voetbal een Eredivisieclub, maar ook qua sfeer.”