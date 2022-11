De jeugd heeft de toekomst

Joey Kwakman en Jordy Offerman liepen voorbij het schoolplein van De Samensprong en zagen tot hun ongenoegen dat er een hoop afval rondzwierf. ‘Die rommel gaan wij eens even opruimen’, dachten de neefjes. Zo gezegd, zo gedaan. Ook Norah en Jamie Kras ergerden zich aan het vele zwerfafval in de buurt en namen het heft in eigen hand om het grasveld van de Zuiderhaaks op te schonen. Het resultaat na een klein kwartiertje? Een flinke zak vol Sint-Maarten restanten.

De Nivo-fotograaf was blij verrast toen hij de kinderen in actie zag. Toen hij vroeg of ze op de foto wilden, stonden ze direct in de startblokken voor een mooie pose. En de volgende dag speelden alle school- en buurtkinderen dankzij Joey, Jordy, Norah en Jamie in een keurig opgeruimde omgeving.

Helaas is het nog niet dat alle jongeren, en zelfs volwassenen ook, zo’n opgeruimde geest hebben. Regelmatig gooien jongeren lege blikjes, chips-zakken en andere lege verpakkingen op straat. Schoolpleinen blijken een populaire plek voor dit soort gedrag.