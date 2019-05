Bedrijf in Beeld

De kracht van drukwerk wordt in deze digitale tijd juist steeds groter!

De hele dag worden we met z’n allen online overspoeld met irrelevante reclame en nieuwsbrieven. Gelukkig kun je dit met een simpele klik uit beeld verwijderen. De informatiestroom op social media is zo groot en snel dat je als bedrijf wel erg goed je best moet doen om nog op te vallen. Steeds minder bedrijven kiezen voor een gedrukte folder, flyer of krant. Dat maakt juist het huidige drukwerk weer een stuk exclusiever.

Grafisch bureau Differenz zit al ruim 20 jaar verscholen achter een gewone huisdeur. Astrid Schaefers is eigenares van deze eenmanszaak en heeft in die 20 jaar al veel mooi drukwerk gemaakt. ,,Je ziet me niet, maar mijn werk kom je regelmatig tegen, dat vind ik leuk.”

In 1998 begon zij met het maken van tijd-gerelateerde licentieproducten voor IPC, een groot bedrijf in Amsterdam dat onder andere klokken, wekkers en horloges verkocht aan de detailhandel. Er was in die tijd met name veel interesse in unieke Disney producten, maar ook Coca-Cola en Spongebob deden het goed.

,,Elke winkel kreeg een eigen unieke lijn producten en verpakkingen die ik mocht ontwerpen en presenteren. Maar helaas gingen door de jaren heen steeds meer bedrijven hun producten rechtstreeks uit het Verre Oosten halen, dat was goedkoper. Ik ben me meer gaan richten op het MKB. Van flyers, folders tot banners en complete aankleding van beursstands, met mooi drukwerk kun je je bedrijf de juiste uitstraling geven.”

Papieren folders, worden die nog wel gelezen dan? ,,Jazeker, sterker nog uit onderzoek van NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) blijkt dat 96% van de Nederlanders nog steeds papieren folders leest en dat de helft daarvan regelmatig van de diensten gebruik maakt die zij in de folders hebben gezien.”*

,,Een folder kun je in tegenstelling tot een website of online advertentie, aan iemand persoonlijk geven of ergens neerleggen. Het is veel persoonlijker, je kunt het rustig doorlezen en bewaren. De directe respons op drukwerk is veel groter dan op digitale media. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld voor Ruijgrok Makelaars in Mijdrecht ter ere van hun 40-jarig bestaan een glossy magazine gemaakt, dat in het postcodegebied werd verspreid: de respons was enorm. In deze vorm heb je de ruimte om op een speelse manier meerdere kanten van je bedrijf te belichten, het jubileum was een mooie aanleiding.”

,,Ik werk veel samen met René Vega Media, we krijgen vaak aanvragen voor kranten op tabloid formaat, als je wat ruimte inlast voor adverteerders kun je op een leuke en relatief goedkope manier aandacht vragen voor je diensten. Ook brengen we vijf keer per jaar twee edities sportkranten uit in Amstelveen en Het Groene Hart, daarin krijgen alle lokale sportverenigingen de ruimte om zichzelf te presenteren.”

Geen groot kantoor, geen overheadkosten en zelf te bepalen werktijden, het werken vanuit huis biedt Astrid veel voordelen. ,,Dat klopt, ik ben bijna dag en nacht bereikbaar en ik hou van de vrijheid om mijn tijd in te delen. Tegelijkertijd is het soms ook wel prettig om weer even onder de mensen te zijn, dus ik ben heel blij dat ik nu parttime bij de Nivo werk, dichtbij het vuur, ik kan nu de folders en flyers voor mijn klanten meteen afdrukken!”

Differenz

Astrid Schaefers

Mgr. C. Veermanlaan 33

1131 KC Volendam

06 – 1000 4553

differenz.nl@gmail.com

* Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op de website van de NOM www.nommedia.nl