De laatste schoolweek

Leerlingen Samensprong weten raad tijdens laatste schoolweek

De leerlingenraad geeft op de Samensprong advies vanuit de leerlingen aan de leerkrachten en directie. Ook voor de festiviteiten in de laatste schoolweek hadden zij goede ideeën waar men samen mee aan de slag is gegaan. Dit resulteerde in onder andere een Vossenjacht in de wijk en een Festival in het Boelenspark tijdens de laatste schoolweek.

Op woensdag liepen de kinderen in gemixte groepjes een Vossenjacht door het Munnikenveld. Op tal van locaties stonden in totaal meer dan 70 'vossen' (verklede ouders, leerkrachten, oud leerlingen). Elke vos had een cijfer en een letter bij zich waarmee uiteindelijk een zin kon worden gevormd. Prachtig om deze betrokkenheid van ouders bij onze school te zien, hoe de kinderen en zelfs de bewoners hebben genoten van deze dag.

Waar we in het verleden een 'Kijk wat ik al kan show' organiseerden waarbij alle leerlingen verplicht moesten kijken naar alle optredens, kwam vanuit de leerlingenraad het idee om het om te toveren tot een festival met een meer gemoedelijkere sfeer. Festival 'Samensprong got Talent' was daarmee een feit. In het park werd een podium neergezet. Leerlingen namen plaids en spelletjes mee en vermaakten zich opperbest met elkaar, terwijl men kon kijken naar de vele optredens van onze talentvolle leerlingen. Dans, zang en sport, iedereen heeft een talent en dat werd hier weer eens goed zichtbaar. Wederom een hele mooie activiteit waar we samen veel plezier aan hebben beleefd.

Laatste schoolweek op sbo De Aventurijn

Terwijl de kinderen inmiddels vakantie hebben, genieten wij nog na van de leuke activiteiten in de laatste schoolweek. Een mooie afsluiting met een lach en een traan, want uiteraard hebben ook wij afscheid genomen van onze schoolverlaters.

Het begon eigenlijk al de week ervoor. Tijdens de ‘nacht van 8’ beleefden onze schoolverlaters een spannende en spectaculaire avond met lasergame in het Boelenspark en een quiz en film op school. Vrijdagavond hadden zij hun afscheidsavond, waarin ze allen een glansrol hadden in de musical. Juf Sandra werd daarbij nog even in het zonnetje gezet. Uiteraard werd de avond afgesloten met een disco waarbij ze samen met ouders én leerkrachten de school lieten stuiteren door op de Snollebollekes ‘van links naar rechts’ te gaan. In de laatste week zijn de kinderen van de Aanvangsgroep en MB1 naar het schooltje van Dik Trom geweest. Daar hebben zij gezien hoe ze vroeger leerden lezen en schrijven. En natuurlijk hoe kinderen vroeger buiten speelden. Dat was wel even andere koek dan nu! Woensdag is de onderbouw naar de speeltuin geweest en konden de kinderen van MB2, MB3, BB1 en BB2 zich uitleven in het Kinderparadijs in Purmerend. Hutten bouwen, marshmallows roosteren boven een kampvuur en lekker vies weer naar huis. Donderdag hebben de kinderen gezwommen en na terugkomst namen we afscheid van de eindgroep. Voor elke leerling was er een woordje en een cadeautje en verlieten zij de school door de haag van kinderen en bogen. Trots dat ze de eindstreep hebben gehaald, maar ook met een brok in de keel. We hopen dat ze zo nu en dan nog eens gezellig langskomen. Op verschillende momenten in de laatste week had iedere klas een meester- of juffendag en mochten de kinderen vrij spelen. Zo hebben we een leuke en gezellige week achter de rug en gaan we nu genieten van een heerlijke zomervakantie.

Fijne vakantie!

Team sbo De Aventurijn

Groep 8 van de Spinmolen voert de eindmusical 'Alle remmen los' op, een avontuur over een groep mensen die met de bus op vakantie gaan.

De meiden uit groep 8 van 't Kofschip namen donderdagochtend niet alleen afscheid van juf Margriet. Ook de basisschool, met hun geliefde meester Marc, lieten ze achter zich.

De kleuters van de Aventurijn leerlingen brachten een bezoek aan De Speelderij.

De Aventurijn leerlingen in het Kinderparadijs Purmerend.

'Gekke haren dag' op de St. Petrusschool. V.l.n.r.Czesław, Sam Mol, Jake Jonk en Jaap Schilder.