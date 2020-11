Partner content

De leukste dingen om te doen in volendam

Volendam is het leukste, schattigste en vooral bekendste vissersdorp van Nederland. Er is dan ook het hele jaar door wel wat te beleven in dit dorp. Voor zowel een langere vakantie, een weekendje of dagje weg is er van alles te doen. Je zal je nooit vervelen. Om geheel voorbereid naar dit dorpje te gaan, delen we graag de leukste activiteiten om te doen in Volendam. En, vergeet ook niet de praktische zaken, zoals geschikte kleding, die bij bijvoorbeeld Zwerfkei te vinden is.



Op de foto in klederdracht

Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen: de welbekende foto in originele Volendamse klederdracht. Dit is op diverse plekken op ‘de Dijk’ mogelijk. Het kan zowel zonder afspraak als op reservering. Je krijgt een kostuum op maat en je mag zelf de attributen voor op de achtergrond kiezen. Een activiteit die nog geen uur zal duren en dan ook zeker niet mag ontbreken tijdens een bezoek aan Volendam.



De Dijk

De Dijk is de hotspot van Volendam. Jaarlijks wandelen hier wel duizenden toeristen over. Het is ook niet zo gek dat dit een populaire hotspot is. De haven aan het IJsselmeer en de kleurrijke mix van winkeltjes, terrasjes en restaurants zorgen namelijk voor een unieke sfeer. Het is er altijd gezellig druk en daarom valt er ook altijd wel wat te beleven.



Rondleiding door Volendam

Een rondleiding door het schattige dorpje is zeker aan te raden. Er zijn verschillende hotspots in Volendam die je namelijk moet hebben gezien. Het oude gedeelte van Volendam zorgt namelijk voor verschillende prachtplaatjes. Zo heb je bijvoorbeeld het zogenoemde ‘doolhof’ die door de smalle kronkelende straatjes, bruggetjes en slootjes voor een prachtig beeld zorgt. Vergeet niet de wandelschoenen heren en dames. Zo weet je zeker dat je geheel comfortabel alle hotspots van Volendam af kan struinen.



Palingsound museum

Uit Volendam komen een groot aantal goede artiesten; BZN, Jan Smit en Nick & Simon. In het Palingsound museum wordt 100 jaar muziekgeschiedenis van Volendam naar voren gebracht. Vanaf de oorsprong, de vele muzikale families en natuurlijk de specifieke palingsound die een belangrijke rol spelen in de Volendamse muziek.

Vergeet niet om tijdens een bezoek aan Volendam langs de verschillende viskraampjes te gaan. Hier zijn namelijk de lekkerste visjes te koop die het bezoek aan dit vissersdorpje helemaal afmaken.