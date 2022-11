De man achter de geliefde Sinterklaas-rebus

Hoewel de winter nog niet in beeld is, wordt de gezelligheid van de feestdagen al voelbaar. De moppies liggen al in de schappen, de herfstbladeren waaien door de straten, op de radio klinkt zo nu en dan al een kerstliedje en in de Nivo verschijnt de eerste Sinterklaas-rebus.

In samenwerking met Pearle Opticiens organiseert de Nivo ieder jaar het mateloos populaire raadsel. Het brein en de kunstenaar achter de fantastische rebussen die heel Volendam bezighouden in november is Wim Koning (83).

Vuilniszakken vol krantenknipsels worden er jaarlijks bij Pearle aan de Edammerweg ingeleverd. ,,Dat is de reden waarom ik ermee doorga”, lacht hij. ,,In de Nivo zie ik de dame van Pearle tussen een berg krantenknipsels zitten. Daaruit kunnen we opmaken dat de lezer hem graag oplost!”