De meest unieke manieren om te besparen op je kosten

De Nederlandse economie krimpt en het zal nog wel even gaan duren voordat we weer terug zijn op het niveau van vorig jaar. Toch willen we graag aangenaam leven en ons geen zorgen hoeven te maken over geld. Dan is het zaak om te besparen waar nodig, zodat je aan het eind van de maand niet in de problemen komt. Besparen klinkt simpel en eigenlijk is het dat vaak ook wel. Het is vooral een kwestie van doen. En je moet open willen staan voor creatieve ideeën. Dit zijn de meest unieke manieren om te besparen op je kosten:

Laat je gedrag analyseren via een applicatie

Vraag een gemiddelde Nederlander wat hij maandelijks aan vaste lasten betaalt en sta verbaasd over het antwoord dat je krijgt. Veel mensen blijken niet precies te weten hoeveel geld er eigenlijk wordt overgemaakt aan terugkerende kostenposten. Als je wilt besparen, is het allereerst van belang om te weten waarop je kunt besparen. Zorg er dus voor dat je precies weet wat je uitgeeft.

Tegenwoordig bestaan er slimme applicaties om je gedrag te analyseren. De kans is groot dat ingesleten gedragspatronen zorgen voor onnodig hoge kosten. Slimme algoritmes kunnen een helder inzicht geven in het energieverbruik thuis, waardoor je opeens beseft hoe het anders zou kunnen. Het zijn vaak dingen waar je normaal gesproken niet bij stilstaat, zoals:

● Het vervangen van verouderde apparatuur door nieuwe, zuinigere varianten.

● Het niet op stand-by zetten van elektrische apparaten als dat niet noodzakelijk is

● Het vaker ontdooien van je vriezer, waardoor het apparaat zuiniger werkt

● De deur uitgaan bij strenge vorst en de verwarming op 12 graden zetten

Praat over je uitgavenpatroon

Je hoeft natuurlijk het wiel niet zelf uit te vinden. Iedereen wil immers geld besparen en misschien heeft je buurman of een familielid de juiste weg al gevonden. Door het vergelijken van kosten kun je er al snel achter komen of jij voor bepaalde dingen proportioneel veel meer betaalt dan een ander. Als dit het geval is, zul je voor jezelf moeten bepalen of het nodig is om op de rem te trappen. Je kunt natuurlijk je lifestyle aanpassen, maar je kunt ook zoeken naar slimme oplossingen om hetzelfde te doen als voorheen, maar dan in een goedkopere variant. Er zijn in veel gevallen voldoende mogelijkheden te vinden om dat te bereiken.