De meest voorkomende tips voor intermitterend vasten

Misschien had je al wel eens gehoord van intermitterend vasten, maar misschien klinkt dit ook wel totaal onbekend. Een manier van afslanken die best goed kan werken als je weet hoe het in elkaar zit. Want jij wilt natuurlijk een afslankmethode die aansluit bij jouw wensen, maar je wilt ook dat het effectief gaat werken voor jou.

Partnercontent

Wij hebben daarom allerlei tips op een rijtje gezet voor je! Alle informatie over intermitterend vasten voor beginners, maar ook voor mensen die al wel weten wat het betekend kunnen deelnemen aan dit programma. Je kunt hiermee best wel goede resultaten behalen, als je weet hoe je het aan moet pakken.



Intermitterend vasten voor beginners, wat betekent het?

Voor degene onder ons die er nog niet eerder van gehoord heeft. Eten met intervallen, zo zou je intermitterend vasten het beste kunnen omschrijven. Het gaat erbij intermitterend vast niet per se om wat je zoal eet, maar op welke tijden je eet. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het niet echt een dieet is, maar meer een soort van eetpatroon waar je rekening moet houden met vaste tijdstippen. Er bestaan zelfs twee manieren om intermitterend vasten toe te passen. Hierbij kun je denken aan de 16/8 methode, maar ook de 24 uur methode is er één van.



Wat zijn de verschillen

De verschillen tussen de 16/8 methode en de 24 uur methode zijn eigenlijk vrij simpel. Bij de 16/8 methode mag je gedurende acht uur lang eten, buiten de acht uur is het niet de bedoeling te gaan eten. De 24 uur methode daarentegen mag je helemaal niet eten gedurende 24 uur. Dit doe je dan ook niet dagen achter elkaar, maar bijvoorbeeld twee- of driemaal per week. Misschien is het voor jou een idee om het om de dag toe te passen als je de 24 uur methode wilt hanteren.



Een aantal tips en effecten van het intermitterend vasten

Wanneer jij wilt starten met het intermitterend vasten kun jij je al vast een beetje inlezen op Een Maatje Minder. Jij weet dan ook direct wat jou te wachten staat en waar je rekening mee moet houden tijdens het vasten. De tips en de effecten op een rijtje:

· Als jij gaat eten tijdens het intermitterend vasten gebruik je minder calorieën, logisch want je eet veel minder dan normaal gesproken. Als jij gaat eten, maak dan gebruik van de juiste voedingsstoffen. Zo kun je het gemakkelijker volhouden.

· Doe 1 tot 3 dagen per week aan intermitterend vasten, op deze manier geef jij je stofwisseling een boost.

· De beste manier om je streefgewicht te bereiken, omdat jij je afslankhormonen een boost geeft met intermitterend vasten.

· Gebruik weinig tot geen suikers, daardoor zal je insuline niveau in je lichaam gezonder worden.

· Dankzij het intermitterend vasten kun je meer spiermassa opbouwen, deze hebben een belangrijke rol in ons lichaam.

· De beste tip, maak het niet te moeilijk, want het is namelijk gemakkelijk om te doen. Veel gemakkelijker dan bij een normaal dieet.