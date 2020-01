De toekomst van elektrisch rijden

Ondanks de run op elektrische auto's aan het einde van 2019 vragen steeds meer mensen zich af of deze stijgende lijn kan worden doorgezet. Hoewel de cijfers indrukwekkend lijken, is nog steeds maar een klein gedeelte van alle auto's op de Nederlandse wegen elektrisch aangedreven.

Verhoging van de bijtelling

Veel mensen kopen hun elektrische auto niet zo zeer omdat hij beter is voor het milieu, maar met name vanwege de fiscale voordelen. Dit jaar veranderde de lage bijtelling van 4% naar 8%. Betaalde je de lage bijtelling in 2019 nog over de eerste 50.000 euro, in 2020 zal dat over de eerste 45.000 euro zijn. Is jouw auto in 2020 duurder dan 45.000 euro? Dan betaal je over het restant het hoge bijtellingspercentage van 22%.

Hoe gaat het verder?

De fiscale voordelen van elektrisch rijden worden in de loop van de jaren steeds kleiner. Op dit moment is het voordeel nog dusdanig groot dat men verwacht dat steeds meer mensen elektrisch zullen gaan rijden. Je betaalt bijvoorbeeld geen BPM en geen wegenbelasting. Sommige bedrijven, zoals Tesla, hebben daardoor flinke wachtlijsten. Daardoor moesten kopers van bijvoorbeeld de Tesla Model 3, die hun auto in 2019 aanschaften, wachten op levering in 2020. Een financiële domper voor velen, omdat de datum waarop de auto op kenteken is gezet, bepaalt welke bijtelling men betaald en dat een aantal jaar lang.

Is elektrisch rijden de toekomst?

Als we allemaal aan het milieu zouden denken is elektrisch rijden zeker de toekomst. Echter, omdat we ook aan onze portemonnee denken, is er een belangrijke taak voor de overheid weggelegd om er voor te zorgen dat ook in de komende jaren steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. Zij kunnen elektrisch rijden stimuleren door bijvoorbeeld een betere infrastructuur voor opladen te faciliteren. Wil dat zeggen dat we over tien jaar volledig van de brandstof auto af zijn? Dat waarschijnlijk niet. Bovendien is Nederland een van de voorlopers op het gebied van elektrisch rijden en zullen sloopauto’s die hier verkocht, gesloopt en gedemonteerd worden aan de andere kant van de oceaan, zoals bijvoorbeeld in Afrika, een tweede leven leiden.