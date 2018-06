“De Vuilnisboot” als project op de basisscholen

In het kader van de muzieklessen op de Volendamse basisscholen is door de muziekdocenten Marjan Molenaar en Linda Bond het project “De Vuilnisboot” opgezet. Deze musical is op alle scholen ingestudeerd door de leerlingen en in de activiteitenruimtes zijn de voorstellingen gegeven. Dinsdagmorgen werd dit muziektheaterspel opgevoerd in de aula van de Nicolaasschool. De jonge muziek- en zangtalenten zorgden er voor een prachtige uitvoering die drie kwartier duurde. Zang, dans en toneel was op het podium te zien en de liedjes werden door alle leerlingen enthousiast meegezongen.